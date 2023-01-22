A Haber 'Karne hediyesi et' algısında gerçeği ortaya çıkartmıştı! Habertürk TV yönetimi bilinçli algıyı itiraf etti
İstanbul'un Şişli ilçesinde annesi kasaptan alışveriş yapan çocuğa mikrofon uzatan muhabir, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" diye cevap aldı. Bu anlar sosyal medyada ve CHP yandaşı Cumhuriyet ile Sözcü gazetelerinde, "Türkiye’nin yoksullaştığı" şeklinde lanse edildi. A Haber bilinçli algı operasyonunun detaylarını, çocuğun annesi Nihal Güney'e mikrofon uzatarak ortaya çıkarttı. Habertürk TV yönetimi, muhabirlerinin kasıtlı bir operasyon haberi yaptığını itiraf etti.
İstanbul Şişli'de yer alan bir kasapta müşterilere mikrofon uzatan bir televizyon muhabiri annesi ile alışverişe gelen ilkokul öğrencisine de mikrofon uzattığında ilginç bir cevap aldı. Henüz okula yeni başladığı anlaşılan A.G isimli çocuk, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını iddia etti.
Bu anlar haberde yayınlanınca özellikle sosyal medyada ve CHP yandaşı yayın kuruluşları Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde Türkiye'nin yoksullaştığı kara propagandasına malzeme yapıldı.
Olayın yaşandığı Kurtuluş'taki kasabın sahibi Zafer Kadife ve babası Mehmet Kadife olayın doğrusunu anlattı.
KASAP NE DEDİ?
Annenin uzun yıllardır müşterileri olduğunu belirten Kurtuluş'taki kasabın sahibi Zafer Kadife ise şunları aktardı:
"Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Öyle muhtaç insanlar filan değiller. Evleri arabaları var. Baba büyük bir şirkette çalışıyor. Uzun zamandır benim müşterilerim. Yoksul oldukları ve o sebeple et yiyemedikleri bilgisi kesinlikle doğru değil. Her ay gelir tavuk et alırlar. Karnelerin verildiği gün de anne ile oğlu geldi. Bayan tavuk aldı. Daha sonra karne hediyesi olarak babasının tablet alacağını söyledi. Annesinin anlattığına göre çocuk hiç et yemezmiş. Ben de pirzola hediye ettim ki belki beğenir ve et yemeye başlar diye. Gerek sosyal medyada gerekse bazı gazetelerde olayın çarpıtılması bizi üzdü. Bütün gerçekler bunlardır."
"BİZİ MALZEME HALİNE GETİREN BU İNSANLAR NASIL ÜLKE YÖNETECEKLER BEN ANLAMADIM"
Zafer Kadife'nin babası Mehmet Kadife de şöyle konuştu:
"Ya ben bu işi anlamadım. Biz burada yılların esnafıyız. Her türlü kanal gelip burada binlerce çekim yaptı. Minik kardeşimizle annesi de bizim uzun yıllardır müşterimiz. Karne günü gelmişler, annesi diyor ki 'Oğlum karnesini aldı güzel bir yemek yiyeceğiz', oğlumun da gönlünden kopmuş karne günü özel bir gün diye tanıdığı için kardeşimizi pirzola hediye etmiş. Bu kadar güzel bir olay nasıl böyle siyasi bir mesele haline geldi, gerçekten çok üzüldük. Altılı masa bunu kendilerine mal ettiler. Bizi malzeme haline getiren bu insanlar nasıl ülke yönetecekler ben anlamadım, gerçekten rezil ettiler bizi. Böyle bir şey olamaz. Biz kendi halimizde esnafız.
Güzel kardeşimize bir güzellik yapalım dedik, kendimizi saçma sapan bir şeyin içinde bulduk. Ülkenin reisi cumhuru bir tane olur, bunlar 6 reis çıkarmaya çalışıyor, bir de bizi alet ediyorlar. Çok yazık. Aslında çocuğun babası zengin, durumları iyi. Yardıma muhtaç değiller. Bizzat kendileri çoğu kişiye yardım ediyorlar zaten. Çocuğun karnesi güzel olunca Zafer de sormuş 'ben de et versem yer misin' diye, çocuk da 'yerim amca' deyince oğlum da vermiş."
ANNE İLK KEZ KONUŞTU: "EVİM DE VAR ARABAM DA"
A.G.'nin annesine de ulaşıldı. Sabah'ta yer alan haebre göre; Anne Nihal Güney fakir olmadıklarını söyledi. Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları bulunduklarını söyleyen Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikayetçi olduklarını söyledi. Her zaman söz konusu kasaba alışverişe gittiklerini söyleyen Güney, olay günü de tavuk almak üzere kasaba girdiğini kaydetti.
Oğlunun uzatılan mikrofona yanlış bir kelime söylemesi ile söz konusu görüntülerin ortaya çıktını söyleyen anne, eşinin oğluna et değil tablet alacağını kaydetti.
Oğlu A.G.'nin et yiyen bir çocuk olmadığını, kasap abisine karnesini gösterince kasabın hediye pirzola verdiğini ifade etti.
"ÇOCUĞUMUN KULAĞINA FISILDAYIP SÖYLETTİLER"
A Haber'e yaşananları anlatan Anne Günay Güney, "Babam bana tabletim bozuldu tablet hediye alacak derken oraları, çekilmesi gereken yerlerin hiçbir yerini çekmedi sadece kendisi çocuğuma eğilerek fısıldayarak çocuğuma dedi ki 'annem bana karne hediyesi aldı' dedirtti." ifadelerini kullandı.
HABERTÜRK BİLİNÇLİ ALGI OPERASYONUNU İTİRAF ETTİ
Habertürk TV yönetimi, Türkiye gündemine oturan "Karne hediyesi et alan çocuk" başlıklı haberiyle ilgili başlatılan incelemenin tamamlandığını duyurdu.
Yapılan incelemeler sonucunda haberi yapan muhabirin işine son verildiğini duyuran Habertürk, "Muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir" ifadeleriyle gerçekleri itiraf etti.
Kanal yönetiminden yapılan açıklama şöyle:
"Haberin tüm ham bantları yetkililerimizce incelenmiş, inceleme öncesi ve sonrası muhabir açıklaması ve savunması alınmış, haberle ilgili süreçte yer alan tüm yetkililer dinlenmiştir. Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.
Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk'ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır.
Habertürk'ün yayın ilkelerinin vazgeçilmez kırmızı çizgisi, verdiği haberin doğruluk ve dürüstlük açısından sarsılmaz bir güven ve inanç içerisinde olmasıdır. Bu güveni sarsacak ihmal veya kasta herhangi bir tolerans gösterilmesi de mümkün değildir. Esasen bu husus dürüst yayıncılığın da evrensel ilkesidir.
Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır. Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz. Tespit edildiği anda hatalarını açıkça kabul etmek, doğruyu söylemek ve gerektiğinde haberin mağdurundan özür dilemek de dürüst gazeteciliğin olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir.
Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."
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