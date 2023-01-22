A Haber ’Karne hediyesi et’ algısında gerçeği ortaya çıkartmıştı! Habertürk TV yönetimi bilinçli algıyı itiraf etti

"BİZİ MALZEME HALİNE GETİREN BU İNSANLAR NASIL ÜLKE YÖNETECEKLER BEN ANLAMADIM"

Zafer Kadife'nin babası Mehmet Kadife de şöyle konuştu:

"Ya ben bu işi anlamadım. Biz burada yılların esnafıyız. Her türlü kanal gelip burada binlerce çekim yaptı. Minik kardeşimizle annesi de bizim uzun yıllardır müşterimiz. Karne günü gelmişler, annesi diyor ki 'Oğlum karnesini aldı güzel bir yemek yiyeceğiz', oğlumun da gönlünden kopmuş karne günü özel bir gün diye tanıdığı için kardeşimizi pirzola hediye etmiş. Bu kadar güzel bir olay nasıl böyle siyasi bir mesele haline geldi, gerçekten çok üzüldük. Altılı masa bunu kendilerine mal ettiler. Bizi malzeme haline getiren bu insanlar nasıl ülke yönetecekler ben anlamadım, gerçekten rezil ettiler bizi. Böyle bir şey olamaz. Biz kendi halimizde esnafız.

Güzel kardeşimize bir güzellik yapalım dedik, kendimizi saçma sapan bir şeyin içinde bulduk. Ülkenin reisi cumhuru bir tane olur, bunlar 6 reis çıkarmaya çalışıyor, bir de bizi alet ediyorlar. Çok yazık. Aslında çocuğun babası zengin, durumları iyi. Yardıma muhtaç değiller. Bizzat kendileri çoğu kişiye yardım ediyorlar zaten. Çocuğun karnesi güzel olunca Zafer de sormuş 'ben de et versem yer misin' diye, çocuk da 'yerim amca' deyince oğlum da vermiş."