“Karne hediyesi et” yalanı! Toplum nasıl manipüle ediliyor? Muhalif medya neden kurgu haber yapıyor?
Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu mikrofon uzattığı çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber hem olayın yaşandığı kasaba hem de çocuğun ailesine ulaştı ve gerçeği ortaya çıkardı. Sonrasında Habertürk, kurgu haberi kabul edip özür diledi. Peki muhalif medya neden kurgu haber yapıyor? Toplum neden yalan haberler ile manipüle ediliyor? İşte tüm detaylar…
İstanbul'da bir ilkokul öğrencisine, mikrofon uzatan Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu kurgu haberler toplumun zihniyle oynamaya kalktı. "Annem karne hediyesi olarak et aldı" yalanına muhalif medya ve muhalefet liderleri sahip çıktı. Gerçek A Haber'in yaptığı çalışmalar neticesinde gerçeği ortaya çıktı ve Habertürk Habertürk kurgu haberi kabul edip özür diledi
Şişli'de bulunan Kasap Zafer Kadife'ye ulaşarak görüşmüştü. Zafer Kadife yaptığı açıklamada çocuğun ailesini tanıdığını, ihtiyaç sahibi bir aile olmadıklarını, çocuğun ailesinin sürekli et alışverişi için dükkânlarına geldiğini ve karne hediyesi olarak ailenin çocuğa aslında tablet alacağını ifade etmişti.
Anne Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu söylemişti. Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının ifade eden Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini ifade etmişti. Algı haberinin ardından Habertürk özür dileyip ham görüntüleri yayınladı. Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü.
Peki muhalif medya neden kurgu haber yapıyor? Toplum neden yalan haberler ile manipüle ediliyor? İşte A Haber 'in ortaya çıkardığı yalan haberler…
A Haber ekipleri bir haberi yaparken konuyla ilgili olarak kim varsa hepsine ulaşmaya çalışıyor. Habere konu olan herkese söz hakkı tanınıyor ve haberler bu şekliyle izleyicilerin karşısına çıkarılıyor.
"ÇİFTÇİYE DESTEK YOK YALANI"
"2021 yılında destek alamdık" diyen çiftçi yalanını FOX TV ortaya attı. FOX TV çiftçiye mikrofon uzattı ve hiçbir destek verildiği yalanını izleyicileri ile paylaştı. Ancak A Haber ekipleri araştırmasını yaptı ve kayıtlardan çiftçinin destek aldığını ortaya çıkardı. Çiftçinin 29 bin TL destek aldığı bunun yanında buzağı ve süt yardımının da yapıldığı ortaya çıkarıldı. Sonrasında bizim mikrofonlarımıza yanlış anlaşıldığını söyledi ama FOX'un yalanına ortak oldu.
"ŞEHİR HASTANESİ YALANI"
2018 yılında algı operasyonlarına devam eden FOX haber Mersin Şehir Hastanesi'ni karalayan bir habere imza atmıştı. Ancak algı operasyonu ortaya çıkınca FOX haber savunmaya geçti. Ve A Haber'in yaptığı röportajı cımbızlayarak yeni bir algı operasyonuna imza attı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı da söz konusu haberle ilgili FOX TV'ye dava açtı.
FOX TV'nin haberinde "ayağı kırık olduğu için yürüyemeyen Kemal Alp Köker'in tedavi olabileceği yere gidebilmek için hastane binasında 1400 adım atmak zorunda kaldığı iddia ediliyordu. Ancak haberdekinin aksine Köker'in hastane içinde koltuk değneği olmadan yürüdüğü belirlendi. FOX çalışanı burada Kemal Alp Köker'e bu adımları tek tek attırarak bu haberi yaptı. A Haber ekipleri güvenlik kameralarına ulaştı ve gerçeği ortaya çıkardı. Kemal Alp Köker'in koltuk değneği kullanmadığı ve sağlam olduğu ortaya çıktı.
PANCAR FABRİKALARI YALANI
FOX haberin hedefinde 2018 yılında özelleştirilen şeker pancarı fabrikaları vardı. Ve yapılan yalan haberlerle algı operasyonu yapılmaya çalışılıyordu. İddiaya göre fabrikalar, çiftçiden şeker pancarı almıyor ve üretici mağdur ediliyordu. Habere konu olan çiftçilerden İsmet Özdemir, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.
FOX'un yaptığı yalan haberler bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. FOX kendilerinin kullanabileceği ya da ikna edebileceği birileri üzerinden röportaj yaptılar ve vatandaşın burada pancarlarının alınmadığı ifade etti ancak A Haber yine haberin merkezine yani olayın yaşandığı yere gitti ve gerçeği ortaya çıkardı. Çiftçiler yalan haber olduğunu söyleyip fabrikaların standart programının uygulandığını söyledi.
AYAKKABI ATÖLYELERİ KAPANDI YALANI
Yıl yine 2018 ve yine FOX haberin yalan ve algılarla dolu bir operasyonu var. İstanbul'daki Ayakkabıcılar Sitesi'nde birçok iş yerinin üretimi durdurma noktasına geldiğini ve konkordato ilan ettiğini ileri sürdü. Bu iddiaya, Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden yalanlama geldi. A Haber ekipleri o sanayi sitesine girdi. Ayakkabı üreticilerine ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Gürsoy'a mikrofon uzatıp gerçeği ortaya çıkardı.
FOX haber muhabiri, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ne gitti. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan muhabirin ayakkabı üreticilerinin atölyelerini kapattığını açık olanlarınsa kapanmak üzere olduğunu söylemesiydi. Süleyman Gürsoy, üretimin hız kesmediğini fakat bazı üreticilerin sermayelerini farklı yöne kaydırarak başka sektörlere geçtiklerini söyledi. FOX muhabiri öğle saatinde yani yemek saatinde bölgeye gidiyor ve yalan haberin altına imza atıyor. Çalışanları yemek ve çay saatin oraya gidip 'üretim durdu' yalanını ortaya atıyorlar.
O dönem bölgeye giden ve bugün canlı yayında muhalif medyanın yalanlarını anlatan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, o gün neredeyse tüm firmaların işçi aradığını kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Şu anda ise Hollanda ve birçok ülkeye ayakkabı ihracatı yapılıyor.
ÇÖP SİYASETİ
2019 yılında ise tüm Türkiye'nin aklıyla alay eden yalana CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Eskişehir'de yaşayan Aysun Demir, sokak hayvanları için çöp konteynerinden yiyecek topluyordu. Art niyetliler yine devreye girdi. Aysun Demir'in o anları fotoğraflandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf üzerinden yalan üretimi yaptı.
Yalan ve algı haberleriyle tanınan HALK TV'de geri durmadı. "Yokluk değil varlık manzarası. AKP afişi önünde yiyecek arama" başlığıyla fotoğrafı paylaştı. Halbuki kamuya servis edilen bu yalanın arkasında bambaşka bir gerçek her şeyden öte de insanlık vardı. Kılıçdaroğlu, HALK TV ve Metin Uca algı oluşturmak için bir aileyi görmezden geldi, insanların hayatını hiçe saydı.
Aysun Demir'in 4 tane evi olduğu ve ihtiyacının olmadığı gerçeği insanların hayatlarını mahveden muhalefetin gündemine bile giremedi. A Haber ekipleri bu haberlerin perde arkasını araştırarak herkese söz hakkı tanıyarak gerçeği ortaya çıkardı.
"KARNE HEDİYESİ ET" YALANI VE PERDE ARKASI
Mehmet Karataş'ın canlı yayında aktardıkları:
"Ben 8 yıldır A Haber'de sahada görev yapıyorum. Nice karne günleri gördük ama bizim aklımıza kasaptan ya da fırından karne haberi yapalım diye bir şey gelmedi. İşte benim dikkatimi ilk çeken bu oldu. Bundan sonra kasaba ulaştığımızda gerçekleri gördük. Bir anda kasaba gelmişler ve et haberi yapacaklarını söylemişler. Ama burada et haberinden ziyade orada karnesini alan çocuk üzerinden iş yaptıklarını görüyoruz.
Herkesin de bildiği gibi Anadolu başarılı bir çocuğu gördüğünde gönlünden ya da cebinden geldiğince ödüllendirmek ister. Yani orası bir kasap değil de dondurmacı olsa dondurma uzatacaktı. Bu aile kasabın sürekli müşteri ve yıllardır oradan alışveriş yapıyor. Ama burada muhabir arkadaşımız farklı bir yöne gidiyor ve çocuğa herkesin duyduğu kelimeleri söylüyor. Çocuğu yönlendiriyor ve 'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin diyerek bu yalan haberi yapıyor.
Ama burada 8 yaşındaki bir çocuk üzerinden bu yalanı haberi yapan kişi değil aynı zamanda birçok siyasi liderde birçok siyasi partinin temsilcileri de hemen bu çocuk üzerinden bir yalan ve manipülasyon yaptılar ve çeşitli söylemler ürettiler. Ama işte olayın gerçekle alakası olmadığı ortaya çıktı."
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