“Karne hediyesi et” yalanı! Toplum nasıl manipüle ediliyor? Muhalif medya neden kurgu haber yapıyor?

Herkesin de bildiği gibi Anadolu başarılı bir çocuğu gördüğünde gönlünden ya da cebinden geldiğince ödüllendirmek ister. Yani orası bir kasap değil de dondurmacı olsa dondurma uzatacaktı. Bu aile kasabın sürekli müşteri ve yıllardır oradan alışveriş yapıyor. Ama burada muhabir arkadaşımız farklı bir yöne gidiyor ve çocuğa herkesin duyduğu kelimeleri söylüyor. Çocuğu yönlendiriyor ve 'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin diyerek bu yalan haberi yapıyor.