HABERTÜRK muhabirinin "Annem karne hediyesi et aldı" yalanı! AK Partili Lütfiye Selva Çam ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara'dan flaş açıklamalar

MHP Konya Milletvekili Esin Kara'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"ÇOCUK MUHABİR TARAFINDAN TAMAMEN YÖNLENDİRİLMEKTEDİR"

"Bir karne gününde yapılacak haberlerden birisi bu olmamalıydı. Ham görüntüleri özellikle birkaç kere izledim ve o kadar kurgu olduğu o kadar bariz ki! Yani görüntüde kasada ödemesini yapan bir anne ile çocuk tam çıkarken muhabirin mikrofonu uzatmış olduğu görülmekte. Ve dönülüp çocuğa ismi ile hitap ediliyor. Burada olayın öncesi var. Daha öncesinde konuşmaların olduğunu gördük.

Bu durum dikkatlerimi çekti. Çocuk muhabir tarafından tamamen yönlendirilmektedir. Ve ilgili kanalın (HABERTÜRK) daha sonra yapmış olduğu açıklamalarda kendilerinin ve bu konuyu izlemediği, bu konu üzerine çalışma yaptıklarını gördük. Basın ilkelerine, kurallarına ve toplum ahlakına da uymayan bir davranış olduğunu kabul etmeleri neticesinde muhabirin iş sözleşmesini sonlandırması sonrası kamuoyundan da özür diledirler."





"HABERE MİNİK BİR EVLADIMIZIN ALET EDİLMESİNDEN BİR ANNE OLARAK UTANMAKTAYIM"

"Bu durum bizler için üzücüdür. Yakın zamanda Meclisimize dezenformasyon yasası çıkarmıştık. Bu sırada birçok aynı basın grubu da yaygara çıkarmıştı. 'Biz basın hakkımızı kullanamayacak mıyız haber yapamayacak mıyız' diye. Biz haber yapılmasına karşı değiliz. Bizim bahsetmiş olduğumuz tam da burada olduğu gibi kurgulardır. Ve sosyal medya ile tamamen iftiralara dönüşmesi ve arkasında da siyasi amaçla kullanılması seçime yönelik olarak kullanılması. İşte en bariz örneklerinden birisini yaşamış bulunmaktayız. Habere minik bir evladımızın alet edilmesinden de utanmaktayım bir anne olarak."