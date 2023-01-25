HABERTÜRK muhabirinin "Annem karne hediyesi et aldı" yalanı! AK Partili Lütfiye Selva Çam ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara'dan flaş açıklamalar
Kasapta HABERTÜRK muhabirinin mikrofon uzattığı çocuğun, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" diye cevap almasının kurmaca bir haber olduğunu A Haber ortaya çıkarmıştı. Asılsız haber muhalif siyasetçiler tarafından hükümete saldırı olarak kullanıldı. Yalan haberi ortaya çıkaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, muhalif medya tarafından yapılan kurgu haberleri anlatırken gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara değerlendirdi. "Muhalefet yalana cesaret verdi" kelimesini kullanan Çam, "Burada muhabir ne amaçla bir çocuğu da alet etmek suretiyle karne gibi çok önemsenen bir konunun siyasete alet edilmesini açıkçası çok yadırgadım." şeklinde konuştu. Esin Kara, ise "Habere minik bir evladımızın alet edilmesinden de utanmaktayım bir anne olarak." dedi.
Bir kasapta HABERTÜRK muhabirini mikrofon uzattığı çocuğun, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" diye cevap almasının kurmaca bir haber olduğunu A Haber ortaya çıkarmıştı.
"Asılsız ve kurgu haber" siyasetçiler tarafından hükümete saldırı olarak kullanılmaya devam ediliyor.
Muhalefette yer alan siyasilerin bir kısmı gerçek karşısında geri vites yaparken bazıları ise algıya çanak tutumaya devam ediyor.
Son günlere damga vuran HABERTÜRK'ün bu skandal haberini AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara yotumladılar.
Lütfiye Selva Çam'ın kurgu haber ve muhalefetin iftiralarına şu sözlerle yanıt verdi:
"BİR ÇOCUĞUN SİYASETE ALET EDİLMESİNİ ÇOK YADIRGADIM"
"A Haber'in nasıl yalan haberleri ortaya çıkardığını yaptığınız yayınla gördük. Teşkilatlarımızda son 1 yıldır dezenformasyonla mücadele, yalan haber, algı oluşturmalara karşı nasıl durabiliriz konusunda eğitim çalışmaları veriyoruz. A Haber'in yapmış olduğu bu haberlerden oldukça faydalanıyoruz. Bunun içinde sizlere teşekkür ediyoruz. Tabi burada iki başlık ile almak gerekiyor. Burada muhabir ne amaçla bir çocuğu da alet etmek suretiyle karne gibi çok önemsenen bir konunun siyasete alet edilmesini açıkçası çok yadırgadım."
"MUHALEFET YALANA CESARET VERDİ"
"Muhalefetin bu noktalardaki cesaretlendirici tavırları var. Sosyal mecralardaki ve medyada bu tip muhabiri cesaretlendirici, ödüllendirici tavırlarına bağlıyorum bir anlamda. Daha haberin içeriği de belli olmadan bunu alıp gündeme taşıyan siyasiler var. Muhalefetin liderleri başta olmak üzere bu habere tutulmaları ve bunu üzerinden siyaset oluşturmaları. Diğer yandan en son olarak da CHP'nin Sözcüsü (Faik Öztark) sosyal medyadaki paylaşımını halen daha 5 gündür haberin yalan olmasına rağmen çekmemiş olmasını da açıkçası milletimizin takdirine bırakıyorum. Bu sözcünün açıklamaları bir algı operasyonudur."
MHP Konya Milletvekili Esin Kara'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"ÇOCUK MUHABİR TARAFINDAN TAMAMEN YÖNLENDİRİLMEKTEDİR"
"Bir karne gününde yapılacak haberlerden birisi bu olmamalıydı. Ham görüntüleri özellikle birkaç kere izledim ve o kadar kurgu olduğu o kadar bariz ki! Yani görüntüde kasada ödemesini yapan bir anne ile çocuk tam çıkarken muhabirin mikrofonu uzatmış olduğu görülmekte. Ve dönülüp çocuğa ismi ile hitap ediliyor. Burada olayın öncesi var. Daha öncesinde konuşmaların olduğunu gördük.
Bu durum dikkatlerimi çekti. Çocuk muhabir tarafından tamamen yönlendirilmektedir. Ve ilgili kanalın (HABERTÜRK) daha sonra yapmış olduğu açıklamalarda kendilerinin ve bu konuyu izlemediği, bu konu üzerine çalışma yaptıklarını gördük. Basın ilkelerine, kurallarına ve toplum ahlakına da uymayan bir davranış olduğunu kabul etmeleri neticesinde muhabirin iş sözleşmesini sonlandırması sonrası kamuoyundan da özür diledirler."
"HABERE MİNİK BİR EVLADIMIZIN ALET EDİLMESİNDEN BİR ANNE OLARAK UTANMAKTAYIM"
"Bu durum bizler için üzücüdür. Yakın zamanda Meclisimize dezenformasyon yasası çıkarmıştık. Bu sırada birçok aynı basın grubu da yaygara çıkarmıştı. 'Biz basın hakkımızı kullanamayacak mıyız haber yapamayacak mıyız' diye. Biz haber yapılmasına karşı değiliz. Bizim bahsetmiş olduğumuz tam da burada olduğu gibi kurgulardır. Ve sosyal medya ile tamamen iftiralara dönüşmesi ve arkasında da siyasi amaçla kullanılması seçime yönelik olarak kullanılması. İşte en bariz örneklerinden birisini yaşamış bulunmaktayız. Habere minik bir evladımızın alet edilmesinden de utanmaktayım bir anne olarak."
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