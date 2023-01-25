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Habertürk'ün "Karne hediyesi et" algısı üzerinden A Haber'e iftira atmıştı | Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan özür diledi: Hepimiz trollenmişiz

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Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Habertürk’ün Karne hediyesi et algısı üzerinden A Haber’e iftira atmıştı | Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan özür diledi: Hepimiz trollenmişiz

Geçtiğimiz günlerde "Karne hediyesi et" şeklinde kamuoyuna servis edilen görüntülerin skandal bir provokasyondan ibaret olduğunu ortaya çıkaran A Haber, yandaş medya tarafından eleştirilmişti. Gerçekleri doğrudan vatandaşa aktaran A Haber, çocuğun annesi Nihal Güney'e mikrofon uzatarak gerçeği ortaya çıkarttı. Habertürk TV yönetimi, muhabirlerinin kasıtlı bir operasyon haberi yaptığını itiraf etti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası A Haber'i hedef alan isimlerden biri de Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dı. Arslan, A Haber ve Sabah grubundan özür diledi. Arslan, programında "Çok açıklıkla ifade edeyim A Haber’den de Sabah Gazetesi’nden de özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz." ifadelerini kullandı.

Habertürk muhabiri mikrofon uzattığa çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı.

Bu haber, Türkiye'nin gündemde geniş yer alarak yandaş medyalar tarafından provokasyon malzemesi olarak kullanılmak istendi.

Ancak gerçek ve doğru haberden asla taviz vermeyen A Haber, yalan haberle ilgili tüm gerçekleri ortaya döktü.

A Haber'in gerçeği ortaya çıkarmasıyla Habertürk, konuyla ilgili inceleme başlatıp, muhabirinin işine son verdi.

A Haber'in gerçeği ortaya çıkarması üzerine Halk TV sunucusu A Haber'e iftira atmıştı.

Arslan, gerçeği öğrenince A Haber'den özür diledi. Arslan, "Ben onların birini paylaştım. A Haber ve Sabah grubunda yer aldı A Haber ekibi bu konuyu araştırmış. Anne diyor ki ne münasebet ben haftada 2-3 et alırım diyor kasap öyledir diyor vs. Ben de çocuğu yalancı çıkarıyorlar neredeyse dedim. Haberi ortada diye savundum vs. Ama çok açıklıkla ifade edeyim A Haber'den de Sabah Gazetesi'nden de özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz. İnanılmaz. Bu haber üzerine bütün bu gelişmeler üzerine muhabir Habertürk'ten gönderildi. Ama gerçekten özür diliyorum. Trollenmişiz bunu söylemek boynumun borcu. Habertürk'ün yayınladığı ham görüntüleri ekrana getirmek ayrıca bir görev borcu." ifadelerini kullandı.

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