6’lı masa ilk kez adayı konuşacak! Aday kim olacak, Kılıçdaroğlu aday olabilecek mi?

Peki ortak aday Kılıçdaroğlu olur mu? Masada kimler CHP liderine karşı, sürpriz aday olur mu? Masa tek adayda uzlaşır mı? HDP aday gösterirse 6'lı masa ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.

İhsan Aktaş'ın öne çıkan sözleri:

"Adaylık tartışması başladığından beri benim kanaatim Kılıçdaroğlu'nun masanın adayı olacağı konusundaydı. Bu konuda farklı bir düşünceye kapılmadım, başından beri Kılıçdaroğlu masanın adayıdır. Adaylık ve devam süreci partileri politikasız bıraktı. Adaylık ve masa süreci ile ilgili kritik bir sorun yaşadılar. Eğer bazı ilke ve çerçeveleri yola çıkmadan önce belirlemiş olsalardı bu süreci yönetirken daha büyük işler yapabilirlerdi. Süreci sürekli olarak tartışma halinde bıraktılar. Siyaset çok romantik bir mesele değildir. Masadakiler sürekli kavga ederken televizyona çıkanlar işin iyi gittiğini söylemeye çalıştılar.