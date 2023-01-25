CHP'nin 'sürpriz aday' çelişkisi: Fikri Sağlar 'aday masadan değil' Eren Erdem 'Kılıçdaroğlu' dedi
Seçimlere birkaç ay kala, muhalefet kanadındaki adaylık tartışmaları hız kesmeden sürüyor. CHP yandaşı gazetecilerin başını çektiği bir grup, 6'lı masanın adayının liderler arasından değil dışarıdan 'sürpriz' bir isim olacağını iddia etmişti. CHP kanadından söz konusu iddiaları destekleyen bir açıklama yapıldı. CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Fikri Sağlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "aday sürpriz isim" vurgusu yaptı. Sağlar'ın açıklamalarını ise diğer Parti Meclisi üyesi Eren Erdem yalanladı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz patlak verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok kez adaylığını ilan etse de, bu isteği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto edildi.
Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" çıkışı sonrası açıklama yapan Akşener, adaylık için CHP liderine kapıyı kapatmış, "Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na 'hayır' demeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP YANDAŞI ATAKLI'DAN "ADAY 6'LI MASADAN DEĞİL" İDDİASI
On kez toplanan ve adaylık konusunda somut herhangi bir adım atamayan 6'lı masada, tartışmalar sıcaklığını korurken dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6+1'li masanın cumhurbaşkanı adayının parti liderlerinden değil, dışarıdan bir isim olacağını öne sürmüştü. Ataklı, "Anketlerde kendilerini şişiriyorlar" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aday gösterilmeyeceğini söylemişti.
CHP'Lİ FİKRİ SAĞLAR'DAN İDDİALARI DOĞRULAYAN PAYLAŞIM
CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Fikri Sağlar, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hakkında, "sürpriz isim" ihtimali üzerinde durdu.
Sağlar, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir. At fav'a bekle..."
CHP'DEN KONTRA: "BU HABERLER GERÇEK DEĞİL ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"
Yaşananlar sonrasında bir başka CHP PM Üyesi olan Eren Erdem, sosyal medya üzerinden iddiaları yalanladı.
"CHP masaya sürpriz bir isim önerecek" ifadelerinin asılsız olduğunu söyleyen Erdem, "Günlerdir çeşitli mecralarda "CHP masaya sürpriz bir isim önerecek" gibi haberler yapılıyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. CHP'nin altılı masaya tek önerisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İkinci bir isim önerimiz yoktur. Kılıçdaroğlu, ortak aday olması halinde; farkla kazanacaktır." ifadelerini kullandı.
Erdem sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Altılı masanın aday konuşacağı her ortamda, partinin tüm kurullarının ortak iradesi dile getirilecektir. Bu irade başından beri sürekli ifade ettiğim gibi, Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Haberlerde yer alan isimlerin hiçbiri parti kurullarımızın gündeminde yoktur. Saygılarımla… Elbette bu beyanım, CHP'nin kurumsal önerisidir. Altılı masadaki dostlarımız, kurumsal olarak farklı öneriler yapabilir. Nihayetinde liderler bütün önerileri masaya yatırıp nihai kararı verecektir. Masadan çıkacak her karar, ardına düşüp çalışacağımız irademiz olacaktır."
"SÜRPRİZ ADAY ABDULLAH GÜL" İDDİASI
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de geçtiğimiz günlerde, "Altılı Masa'da adaylık eğilimleri: Dört parti Abdullah Gül ile yakın temasta" başlıklı bir haber yayınlanmıştı. Haber, Halk TV'nin resmi Twitter hesabından da aynı başlıkla paylaşılmıştı. Tüm bu yaşananlar "sürpriz adayın" Abdullah Gül olabileceğine yorumlanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "YENİ CUMHURBAŞKANI PARTİLİ OLMAYACAK" MESAJI
Abdullah Gül iddialarının gölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu'ndan da manidar bir açıklama gelmişti.
Kılıçdaroğlu, ülkenin yeni cumhurbaşkanının partili olmayacağını belirterek, "Daha yukarıda olacak. Anayasa'ya göre yemin edecek. Kazandıktan sonra partisinden ayrılacak ve yeminini partisiz cumhurbaşkanı olarak yapacak. Cumhurbaşkanı, devletin sigortası olacak. Bugün partili olabilir, seçildiğinde yemin etmeye gittiğinde partisiz cumhurbaşkanı olacak" diye konuşmuştu.
"MASAYA İLHAN KESİCİ VE FAİK ÖZTRAK ÖNERİLECEK"
Tansiyonun yüksek olduğu şu günlerde bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek, 'Akşener'in, İmamoğlu'nu önermesini' önleyeceğini iddia etti.
Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrak'ı önereceğini söyledi.
MEHMET SEVİGEN: "6'LI MASANIN ADAYI ABDULLAH GÜL"
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de Gül'ün adaylığının geçen seçimden bu yana gündemde olduğuna dikkat çekerek, "Yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" demişti.
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