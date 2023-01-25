CHP’nin ’sürpriz aday’ çelişkisi: Fikri Sağlar ’aday masadan değil’ Eren Erdem ’Kılıçdaroğlu’ dedi

CHP YANDAŞI ATAKLI'DAN "ADAY 6'LI MASADAN DEĞİL" İDDİASI

On kez toplanan ve adaylık konusunda somut herhangi bir adım atamayan 6'lı masada, tartışmalar sıcaklığını korurken dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6+1'li masanın cumhurbaşkanı adayının parti liderlerinden değil, dışarıdan bir isim olacağını öne sürmüştü. Ataklı, "Anketlerde kendilerini şişiriyorlar" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aday gösterilmeyeceğini söylemişti.