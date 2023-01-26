6’lı masa 11’inci kez bir arada! Gündem ilk kez cumhurbaşkanı adayı

6'lı masa 11'inci kez toplanıyor. Seçim tarihi net olarak 14 Mayıs işaret edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çalışmalarına hız verdi.

6'LI MASA TOPLANIYOR

Ancak Erdoğan'ın yarışacağı, karşısında yarışacağı aday hala büyük bir sır. Muhalefet partilerinden oluşan 6'lı masa, ortak bir aday üzerinde konuşmak için yine toplanacak. Bu kez toplantıya İyi Parti ev sahipliği yapacak.