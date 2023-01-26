6'lı masa 11'inci kez bir arada! Gündem ilk kez cumhurbaşkanı adayı
Son dakika haberleri... Türkiye 2023 seçimine hazırlanırken 6'lı masa bugün bir kez daha toplanıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. kez toplanan masa, bu kez ilk defa aday konusuyla bir araya gelecek.
6'lı masa 11'inci kez toplanıyor. Seçim tarihi net olarak 14 Mayıs işaret edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çalışmalarına hız verdi.
6'LI MASA TOPLANIYOR
Ancak Erdoğan'ın yarışacağı, karşısında yarışacağı aday hala büyük bir sır. Muhalefet partilerinden oluşan 6'lı masa, ortak bir aday üzerinde konuşmak için yine toplanacak. Bu kez toplantıya İyi Parti ev sahipliği yapacak.
İLK KEZ ADAY KONUŞACAKLAR
İyi Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek toplantıda ise ilk kez cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelecek.
Ortak aday konusunda anlaşan 6'lı masada, adaylık için öne çıkan isimler dillendirilecek.
ADAYIN ÖZELLİKLERİ BELİRLENECEK
Liderler aday seçiminde dikkate alınması gereken kriterleri değerlendirecek.
Toplantıda adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin de bir mutabakata varılması öngörülüyor.
ADAY AÇIKLAMASI ŞUBAT AYINA KALDI
Genel başkanlar 30 Ocak'ta düzenleyecekleri lansmanla hükümet programını duyurup Şubat ayı içerisinde ise adayı açıklamak niyetindeler.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Kritik buluşma öncesi dün CHP Genel Merkezi'nde sürpriz bir buluşma yaşandı.
Zirve öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek tam desteklerini açıkladılar.
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