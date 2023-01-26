26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 6'lı masa 11'inci kez bir arada! Gündem ilk kez cumhurbaşkanı adayı

6'lı masa 11'inci kez bir arada! Gündem ilk kez cumhurbaşkanı adayı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
ABONE OL
6’lı masa 11’inci kez bir arada! Gündem ilk kez cumhurbaşkanı adayı

Son dakika haberleri... Türkiye 2023 seçimine hazırlanırken 6'lı masa bugün bir kez daha toplanıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. kez toplanan masa, bu kez ilk defa aday konusuyla bir araya gelecek.

6'lı masa 11'inci kez toplanıyor. Seçim tarihi net olarak 14 Mayıs işaret edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çalışmalarına hız verdi.

6'LI MASA TOPLANIYOR
Ancak Erdoğan'ın yarışacağı, karşısında yarışacağı aday hala büyük bir sır. Muhalefet partilerinden oluşan 6'lı masa, ortak bir aday üzerinde konuşmak için yine toplanacak. Bu kez toplantıya İyi Parti ev sahipliği yapacak.

İLK KEZ ADAY KONUŞACAKLAR
İyi Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek toplantıda ise ilk kez cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelecek.

Ortak aday konusunda anlaşan 6'lı masada, adaylık için öne çıkan isimler dillendirilecek.

ADAYIN ÖZELLİKLERİ BELİRLENECEK
Liderler aday seçiminde dikkate alınması gereken kriterleri değerlendirecek.

Toplantıda adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin de bir mutabakata varılması öngörülüyor.

ADAY AÇIKLAMASI ŞUBAT AYINA KALDI
Genel başkanlar 30 Ocak'ta düzenleyecekleri lansmanla hükümet programını duyurup Şubat ayı içerisinde ise adayı açıklamak niyetindeler.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Kritik buluşma öncesi dün CHP Genel Merkezi'nde sürpriz bir buluşma yaşandı.

Zirve öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek tam desteklerini açıkladılar.

Ucuz tiyatro! Hedef Türkiye’ye kaybettirmek UCUZ TİYATRO! HEDEF TÜRKİYE'YE KAYBETTİRMEK
DEVA lideri Babacan’dan ikinci ihanet DEVA LİDERİ BABACAN'DAN İKİNCİ İHANET
6’lı masadan son kulis bilgileri: Adayım diyecek 6'LI MASADAN SON KULİS BİLGİLERİ: "ADAYIM DİYECEK"
6’lı masadan kukla cumhurbaşkanı adayı ol baskısı! 6'LI MASADAN "KUKLA CUMHURBAŞKANI ADAYI OL" BASKISI!
Kazanamayacağını anlayan 6’lı masa HDP’ye yanaştı KAZANAMAYACAĞINI ANLAYAN 6'LI MASA HDP'YE YANAŞTI
6’lı masa 11’inci kez toplanıyor! Yine adayı konuşmayacaklar 6'LI MASA 11'İNCİ KEZ TOPLANIYOR! YİNE ADAYI KONUŞMAYACAKLAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA