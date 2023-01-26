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6'lı masa ilk kez adayı konuşacak! Aday kim olacak, Kılıçdaroğlu aday olabilecek mi?

A Haber
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Giriş: 26.01.2023 13:33
6'lı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. Liderler bugün yapılacak toplantıda cumhurbaşkanı adayı üzerinde ilk kez değerlendirme yapmaya başlayacaklar. Masa, ilk defa aday üzerinde konuşmaya başlayacakken ittifak içinde yeni krizler de ortaya çıkıyor. Peki ortak aday Kılıçdaroğlu olur mu? Masada kimler CHP liderine karşı, sürpriz aday olur mu? Masa tek adayda uzlaşır mı? HDP aday gösterirse 6'lı masa ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi. İhsan Aktaş partilerin son oy oranlarını da canlı yayında açıkladı.
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