Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa etti
6'lı masa İYİ Parti Genel Merkezi’nde bugün 11. kez toplandı. Bu toplantıda artık ilk kez Millet İttifakı’nın adayı konuşulacak. Ortak yönetim ve parlamenter sistemde masanın gündeminde olacak. Dün CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının “Adayımız sizsiniz” desteğiyle masaya oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına İYİ Parti cephesinden rest geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu diretirse kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Detayları toplantıyı takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Öte yandan "Kılıçdaroğlu'na aday olmamalı" diyen Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim için tarihi verdi ve 14 Mayıs'ı işaret eti. Eğer Meclis'ten gereken karar çıkmazsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullanacak ve 10 Mart'ta karar alarak seçim için resmi tarih belli olacak. Cumhur İttifakı sahada çalışmalarına devam ederken milletvekili listeleri içinde anketler yapılıyor.
Seçim tarihinin belli olmasından 2 gün sonra adaylarını açıklayacağını söyleyen 6'lı masada ise hala bir ses yok. Henüz adayın nasıl belirleneceğine dair görüşmeler 11. toplantıda yani bugün belli olacak. Dün CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının "Adayımız sizsiziniz" desteğiyle masaya oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti cephesinden rest geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu diretirse kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.
Peki 11. toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşir mi? İlk kez adayın konuşulduğu toplantıda aday belli olur mu? Masanın adayı kim olacak? Bugün 11. Kez toplanan 6'lı masadan aday çıkacak mı? Detayları 11. toplantının yapıldığı İYİ Parti Genel Merkezi önünde bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.
İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında aktardıkları:
"6'lı masanın 11. toplantısının uzun olması bekleniyor. Önemli gündem başlıkları bugünkü toplantıda masaya yatırılacak. Tabi ki ve en güncel başlık cumhurbaşkanı adaylığı konusu. İlk kez adaylıkla ilgili isim veya isimler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylık düşüncesini masanın diğer parti başkanları ile paylaşacak.
Kemal Kılıçdaroğlu, bu toplantıya gelmeden bir gün önce CHP Genel Merkezi'nde büyükşehir belediye başkanlarını ağırladı. Bu ziyarette 6'lı masa toplantısı öncesi siyasi bir mesaj olarak nitelendirildi. Bu toplantıda belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiş olduğu destek önemliydi. "Kemal Kılıçdaroğlu'na adayımız sizsiniz, adayımız zaten belli" diyerek bugünkü toplantıda daha güçlü şekilde masaya oturmasını sağladı toplantılar.
CHP'de aday Kemal Kılıçdaroğlu deniyor ancak İY Parti cephesine bakıldığı zaman İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı sürüyor. İYİ Parti yönetiminden Kılıçdaroğlu'nun itirazlarına yönelik itirazlar sürüyor. Önceki gün İYİ Parti Yönetim Kurulu toplantısında Meral Akşener'in kurmayları Kemal Kılıçdaroğlu'nu riskli bir aday profilini çizdiğini tabandan destek bulamayacağını ifade ettiler. İY Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday olarak görünmüyor.
Bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto gibi sürpriz bir çıkış geldi. Paçacı; 'Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil' diyerek, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyledi. Yani çoklu aday formülünün yeniden gelebileceğini ifade etti.
Diğer yandan bugünkü toplantıda parlamenter sistem ile ilgili geçiş süreci ile ilgili de yol haritası açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ortak yönetim modelini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Yardımcı olmak isteyen başkanlar var, milletvekili olarak parlamentoda yer almak isteyen başkanlar var. Bu da bugün kü toplantıda karar bağlanacak."
CİHAN PAÇACI İSTİFA ETTİ
Adaylık krizi yaşanan masada toplantı sürerken istifa şoku yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti. Paçacı," Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.
Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." açıklaması yaptı.
TOPLANTI SIRASINDA BİNAYI TERK ETTİ
İYİ Parti binasında gerçekleşen 6'lı masanın 11'inci toplantısı sırasında istifasını açıklayan Paçacı, binayı toplantı sona ermeden terk etti.
CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN TEPKİ: İYİ PARTİ UMUTLARI TÜKETİYOR
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, "Kemal Bey adaylıkta ısrarcı olursa kendi adayımızı çıkarırız" açıklamalarına CHP'li Barış Yarkadaş tepki gösterdi.
Barış Yarkadaş, "İYİ Parti'nin nezaketsizliğine bakın. Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 belediye başkanına "Destek açıklaması yapmayın, toplantı öncesi masaya baskı gibi olur" diyor. İYİ Parti ise kamuoyuna doğrudan Kemal Bey karşıtı açıklama yapıyor. İYİ Parti umutları tüketiyor. Çok yazık" dedi.
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