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Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' kavgası! CHP'li vekil Gürsel Erol ile Ersan Şen birbirine girdi: "İktidar işini iyi yapıyor masa kafasına göre takılıyor"

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Canlı yayında ’Kılıçdaroğlu’ kavgası! CHP’li vekil Gürsel Erol ile Ersan Şen birbirine girdi: İktidar işini iyi yapıyor masa kafasına göre takılıyor

Seçimlere birkaç ay kala, adaylık konusunda somut adım atamayan muhalefet kanadı, CHP yandaşı isimler tarafından da hedef tahtasına kondu. Muhalif çıkışlarıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, altılı masanın aday belirleyememesini eleştirip, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. İktidarın işini iyi yaptığını, masanın ise kafasına göre takıldığını vurgulayan Şen, "Her kafadan bir ses çıkıyor, ekibin yok 'Kazanacağım' diyorsun. 'Aday benim' deyip ortaya çıkın" tepkisini gösterdi. Yayının diğer konuğu CHP Milletvekili Gürsel Erol, partisinin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyince stüdyoda ortalık karıştı. Birbirlerine sert cümlelerle yüklenen Şen ile Erol'un el kol hareketleri yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya çıkaramadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" diyerek ortaya attığı adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi.

Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.

İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME

Öte yandan Akşener geride kalan gün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

CANLI YAYINDA 'KILIÇDAROĞLU' KAVGASI! CHP'Lİ VEKİL GÜRSEL EROL İLE ERSAN ŞEN BİRBİRİNE GİRDİ: "İKTİDAR İŞİNİ İYİ YAPIYOR MASA KAFASINA GÖRE TAKILIYOR"

Seçimlere birkaç ay kala, adaylık konusunda somut adım atamayan muhalefet kanadı, CHP yandaşı isimler tarafından da hedef tahtasına kondu. Muhalif çıkışlarıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Habertürk TV canlı yayınında, altılı masanın aday belirleyememesini eleştirip, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini savunan ve iktidarın işini iyi yaptığını, masanın ise kafasına göre takıldığını vurgulayan Şen, "Her kafadan bir ses çıkıyor, ekibin yok 'Kazanacağım' diyorsun. 'Aday benim' deyip ortaya çıkın" tepkisini gösterdi.

BİRBİRLERİNE EL KOL HAREKETİ YAPTILAR

Yayının diğer konuğu CHP Milletvekili Gürsel Erol, partisinin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyince stüdyoda ortalık karıştı.

Birbirlerine sert cümlelerle yüklenen Şen ile Erol'un el kol hareketleri yapması da dikkatlerden kaçmadı.

"GÖZÜNDE ATEŞ ELİNDE KIVILCIM YOK YA"

"Halk isteseydi Kılıçdaroğlu çoktan adaydı." diyen Şen, "Kılıçdaroğlu'nun gözünde ateş, elinde kıvılcım yok ya" dedi.

"SANA NE YA BİR İZİN VER"

Şen'in Erol'un konuşmalarına sürekli müdahale etmesiyle tartışma alevlendi.

Sinirlenen Erol "Bir izin ver de anlatayım. Sana ne ya. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burda. Bir izin ver ya" tepkisini gösterdi.

"SANA MI SORACAĞIM"

Şen sözlerinin devamında, "Sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı. Konuşuyorum işte.. Hadi Bakalım" yanıtını verdi.

Canlı yayında ’Kılıçdaroğlu’ kavgası! CANLI YAYINDA 'KILIÇDAROĞLU' KAVGASI!

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