Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' kavgası! CHP'li vekil Gürsel Erol ile Ersan Şen birbirine girdi: "İktidar işini iyi yapıyor masa kafasına göre takılıyor"

"SANA NE YA BİR İZİN VER"

Şen'in Erol'un konuşmalarına sürekli müdahale etmesiyle tartışma alevlendi.

Sinirlenen Erol "Bir izin ver de anlatayım. Sana ne ya. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burda. Bir izin ver ya" tepkisini gösterdi.

"SANA MI SORACAĞIM"

Şen sözlerinin devamında, "Sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı. Konuşuyorum işte.. Hadi Bakalım" yanıtını verdi.