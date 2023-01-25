PKK'lı Duran Kalkan’dan muhalefete çağrı: Birleşin destek veriyoruz! 6’lı masanın adayını HDP mi belirleyecek?
Seçim tarihi belli olmasına rağmen 6’lı masanın adayı hala ortada yok. CHP’de büyükşehir belediye başkanları bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Yarın ki 6’lı masa toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını güçlendirmek isterken PKK’lı Duran Kalkan’dan muhalefete çağrı geldi. Duran Kalkan, “Birleşin beraberiz, destek veriyoruz.” dedi. Öte yandan 2020 yılında Özlem Gürses'in programına katılan ekonomist Atilla Yeşilada kendince Türkiye’nin düzelmesi için yapılması gerekenleri saymıştı. Yeşilada, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş bırakıldığında ve S-400’ler bir depoya kilitlendiğinde Türkiye’nin düzeleceğini iddia etmişti. Yeniden gündem olan skandal açıklamalara sosyal medyadan tepki geldi. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Pınar Bektaşoğlu değerlendirdi.
2023 seçimleri için artık tarih kesinleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs için Meclis'i işaret eti ve eğer oradan karar çıkmazsa kendisinin bu kararı alacağını ifade etti. AK Partisi sözcüsü Ömer Çelik de katıldığı bir TV programında tarihin kesin olarak 14 Mayıs olduğunu ifade etti.
Seçim tarihinin belli olmasından 2 gün sonra adaylarını açıklayacaklarını ifade eden 6'lı masada ise hala bir ses yok. Yarın 6'lı masanın 11. toplantısı yapılacak ve liderler bir araya gelecek. Henüz aday belirlemenin nasıl olacağını yönündeki toplantı öncesi CHP Genel Merkezi'nde kritik bir görüşme olacak. CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu yarın yuvarlak masaya oturmadan elini güçlendirmek istiyor.
Ahmet Davutoğlu'nun "Bizim talebimiz yerine gelmezse kriz çıkartırız" sözleri henüz hafızalardayken muhalefette adaylık krizi içine düşmüşken teröristbaşı PKK'lı Duran Kalkan'dan muhalefete bir çağrı geldi. PKK'lı Duran Kalkan 6'lı masaya mesaj gönderdi ve "İyi birleşsinler. Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz" dedi. Kendi adayını çıkaracağını açıklayarak yuvarlak masanın dengesini bozan HDP'nin aday belirleme sürecince etkin olacağı konuşuluyor.
Öte yandan 2020 yılında Özlem Gürses'in programına katılan ekonomist Atilla Yeşilada kendince Türkiye'nin düzelmesi için yapılması gerekenleri saymıştı. Yeşilada, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş bırakıldığında ve S-400'ler bir depoya kilitlendiğinde Türkiye'nin düzeleceğini iddia etmişti. Yeniden gündem olan skandal açıklamalara sosyal medyadan tepki geldi. Yeşilada aynı zamanda faizlerin yüzde 40 çıkmasını da savunuyor.
Peki Atilla Yeşilada'nın sözleri 6'lı masanın seçim vaatleri mi? 6'lı masanın adayını HDP mi belirleyecek? Seçim tarihi belli muhalefet neden aday belirleyemiyor? 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Kılıçdaroğlu'na kimler neden karşı? Aday kim olacak? Gündemi öne çıkan tüm başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Pınar Bektaşoğlu değerlendirdi.
Emin Pazarcı'nın öne çıkan sözleri:
"6'lı masayla ilgili kafamızda soru işaretleri yok. PKK'lı Duran Kalkan daha nesin? "Birlikte yol alacaklarını" söylüyor bunun üstüne daha söyleyecek bir şey yok. Duran Kalkan bu millete kan kusturmuş, trilyonlarca lira paramızı harcamamıza neden olan Türkiye'yi çökertmek isteyen ve bu ülkeyi parçalamak isteyen bir teröristbaşıdır. Muhalefete akıl veriyor ve birlikte olmaktan bahsediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sonrasında "Bittik, bitiyoruz" diyerek yardım dileyen bir teröristtir.
Atilla Yeşilada ise olayı bir seçim kazanmaktan çok savaş kazanma noktasına getirmiş biri. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımların tamamının rafa kaldırılmasından bahsediyor. Sosyal medyada bize, size, doğruyu ortaya koyan insanlara da 'geleceğiz, asacağız, keseceğiz' bir takım saldırılar var. Türkiye gerçekten elde ettiği kazanımları kaybetmekle karşı karşıya kalmış durumda. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu budur.
6'lı masanın adayı yerine büyük fotoğrafa bakıp 6'li masanın adayı kime hizmet edecek geldikten sonra neler yapılacak? sorularına cevap aramak gerekiyor. 6'lı masada ciddi bir illüzyon var. Kukla arandığı intiba veriliyor. Kukla olmak için ortalarda geziyorlar ama kimse kukla olmaz. Turgut Özal, Yıldırım Akbulut'u getirdi. Burada 'Turgut Özal ile ilgili istediğini yapacak' dendi ama arkada tarafta ciddi kavgalar oldu. Ahmet Necdet Sezer döneminde benzer şeyler yaşadık. Ecevit, aldığı koltuğa oturttu o da rüştünü ispat etmek için Ecevit'in kafasına anayasa kitapçığını fırlattı.
Tüm bunlara bakıldığı zaman 6'lı masada bir illüzyon olduğunu görebiliriz. Kukla olacak aday nereden ortaya konuyor? Çünkü milletin büyük bir bölümü bunlara rağbet etmiyor. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu 'ipler bizim elimizde' diyerek masaya seçmen taşımaya çalışıyorlar. Mesele bundan ibarettir. Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa taşıyan Önder Sav'ın esamesi okunmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle yola çıkan bir tane isim bırakmadı. Devedişi gibi isimleri CHP'de etkisiz hale getirdi. Seçilirse yapılacak olan budur. Şu andaki ucuz bir tiyatrodur. Türk milletinin feraseti bu oyunu bozar. 6'lı masanın en güçlü adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'nin de buna itirazı yok. Zaten HDP ile anlaşma yapılmış durumda ve zaman zaman HDP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak destek açıklamaları var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kabul ettirilmesi için ciddi bir çaba var."
Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu:
"Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak uzun yıllar Türkiye'de millet iradesinin üzerinde hüküm kurmaya çalışan onu kendi hükmü şahsiyeti altına almaya çalışan ya darbe dönemlerinin darbeci generalleri veya işte o dönemin cuntacıları ya millet iradesinin üstünde hegemonya kurmaya çalıştı ya da onların devamında kalan vesayet makamları vardı vesayet kurumları vardı ya onlar millet iradesinin seçilmiş iktidarların ve hükümetlerin üzerinde hegemonya kurmaya devam ettiler. Bu gayrette oldular.
"HDP PKK'NIN GÖLGESİNDE"
Türkiye son 20 yıldır büyük büyük mücadelelerle büyük badireler atlatarak gerçek anlamda bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde her vatandaşın iradesini temsil eden iktidarlar ve hükümetler dönemini yaşıyor. Şimdi tekrar sanki bu kez de HDP üzerinden terör örgütlerinin hegemonyasını tahkim kılacak süreçleri bize normalleştirmeye çalışıyorlar. Bugün HDP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde yasalar çerçevesinde kurulmuş bir parti olma kimliğini hepimiz çok arzu ederdik ederiz de. Niye olmasın? Öyle de olsa HDP meşru siyaset zemininde demokratik kurallar içinde herhangi bir terör örgütünün kuklası olmaksızın kendi milletinden seçmeninden aldığı reyle o vekaleti doğru kullanan bir parti kimliğini taşıyor olsaydı. Burada zincirleme bir durum söz konusu. HDP, HDP değil. PKK'nın gölgesinde PKK'nın gölgesinde olan HDP'nin içinde bulunduğu ittifak maalesef o da dolaylı da olsa o da bir PKK'nın gölgesinde oluyor.
6'LI MASA NEDEN TEPKİ VERMEDİ?
Yani burada ben bu 6'lı masadaki partileri böyle bir itham içinde değerlendirmek istemezdim ama burada Duran Kalkan bu açıklamayı yaptıktan sonra masada bulunanların tamamının ve yanında bulunan HDP'nin 'Sen kim oluyorsun?' diyerek en azından bir karşı koyuş en azından bir itiraz bir reddetme yani velev ki öyle veya böyle söylesinler itirazlarını yapsınlar. HDP bu konuda ittifakta yer alır mı yer almaz mı bunun da bir önemi yok. Bu ülkede bir seçmenin bile oyunu alıyorsanız bu ülkenin toprağına, canına, Mehmetçiğine, çocuğuna, köylüsüne, tarlasına, dağına taşına bomba yağdıran bu terör örgütünün bu hain örgütün bu kukla bu bir istihbarat örgütünün söyleminin gölgesinde şu kadar kalmamanız lazım. Bu vatandaşlık hukukunun gereğidir. Bu ülkenin akan çeşmesinden bir bardak suyunu içmenin bedelidir en azından.
Ama ne yazık ki bugün sadece hükümetin, bugün hükümet AK Parti'de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığını Erdoğan'dan almak iktidarı AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan almanın bu kadar mı bir hırs kapısı olması mümkün olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Öncelikle siz birey olarak vatandaş olarak şu masada bulunan herkes ve o seçmenleri temsil eden liderler olarak partinin üst düzey idarecileri yöneticileri olarak buna bir karşı koyuş göstermeniz lazım.
"ONLARIN SEÇMENLERİNİ DE ÜZÜYORDUR"
Ama bugün gerçekten amaca giden her yol mübahtır şiarıyla hareket ediliyor olması hepimizi çok derinden üzüyor. Muhalefetin içinde bulunduğu bu durum bu çaresizlik bu teslimiyet her şeyden önce beni bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzüyor. Onların seçmenlerini de üzüyordur. PKK'nın gölgesinde en ufak bir birliktelik olmamalı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KAMUFLAJ"
Radikal Türk soluna teslim olmuş HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında kesin ve kati bir şekilde aday çıkarmayacağını kesinlikle Kemal Bey'i destekleyeceğine eminim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının kamuflaj olduğunu düşünüyorum. Adayın masanın dışında olacağını düşünüyorum."
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