PKK’lı Duran Kalkan’dan muhalefete çağrı: Birleşin destek veriyoruz! 6’lı masanın adayını HDP mi belirleyecek?

6'LI MASA NEDEN TEPKİ VERMEDİ?

Yani burada ben bu 6'lı masadaki partileri böyle bir itham içinde değerlendirmek istemezdim ama burada Duran Kalkan bu açıklamayı yaptıktan sonra masada bulunanların tamamının ve yanında bulunan HDP'nin 'Sen kim oluyorsun?' diyerek en azından bir karşı koyuş en azından bir itiraz bir reddetme yani velev ki öyle veya böyle söylesinler itirazlarını yapsınlar. HDP bu konuda ittifakta yer alır mı yer almaz mı bunun da bir önemi yok. Bu ülkede bir seçmenin bile oyunu alıyorsanız bu ülkenin toprağına, canına, Mehmetçiğine, çocuğuna, köylüsüne, tarlasına, dağına taşına bomba yağdıran bu terör örgütünün bu hain örgütün bu kukla bu bir istihbarat örgütünün söyleminin gölgesinde şu kadar kalmamanız lazım. Bu vatandaşlık hukukunun gereğidir. Bu ülkenin akan çeşmesinden bir bardak suyunu içmenin bedelidir en azından.