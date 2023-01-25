HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar cumhurbaşkanı adayını tarif etti: LGBT'yi destekleyecek! 6'lı masaya çağrı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tarif etti. "Bu topraklarda yaşayan, cinsel yönelimlerin, inançları, kimliklerin ve kültürlerin adayını arıyoruz." diyen Mithat Sancar, LGBT vurgusu yaptı. Öte yandan Sancar, 6'lı masayı HDP'ye sahip çıkmaya çağırdı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis'te grup toplantısında konuştuğu sırada açıkça LGBT'yi destekleyeceklerini söyledi.
Sancar, "Bu topraklarda yaşayan bütün halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz." dedi.
ALTILI MASAYI HDP'YE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRDI
HDP'nin kapatma davasıyla ilgili konuşan Sancar, Altılı masayı HDP'ye sahip çıkmaya çağırarak, davanın seçim sonuna ertelenmesini istediklerini yineledi.
Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını hatırlatan Sancar, ''Bu seçim toplumu ne statüko ne de restorasyon denklemine mahkum bırakacağız. Bizler varız. Üçüncü yol var ve evet özgürlük ittifakıyla büyüyecek güçlü demokrasi ortaklığı var.'' ifadelerini kullandı.
HDP'DEN LGBT'YE DESTEK
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, geçtiğimiz yıl Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumda kısaca LGBT olarak bilinen kişilerin, nefret suçlarına maruz kaldıklarını ileri sürdü.
"Bugün LGBT'li bireylerin varoluşlarına yönelik ciddi bir saldırı dalgası olduğunu" savunan Gülüm, "İktidar bu meselede geçmiş dönemde söylediği sözlerden çark ederek LGBT'lileri hedef gösteren bir siyaset izliyor. LGBT artılar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü nefret cinayetlerine, şiddete, damgalanmaya ve yaşamın her alanında ayrımcılığa uğramaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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