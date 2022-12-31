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Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete "birleşin" mesajı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete birleşin mesajı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil

Saklandığı mağarasından çıkamayan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla muhalefete ‘ittifak çağrısı yaptı. Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlarda büyük kan kaybettiklerini itiraf eden Duran Kalkan, ‘Durum gerçekten kritik’ ifadelerini kullandı. Kalkan, “Farklılıkları bırakarak birleşmek ve iktidarı göndermek gerekiyor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da söylüyor “Daha bunlar iyi günleriniz” diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” dedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan yardım çağrısında bulundu. Dış ülkelere çağrı yapan Kalkan, "Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" dedi.

'GERÇEKTEN TIKANMA DERİNLEŞİYOR'

Muhalefete birlik çağrısı yapan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, "Daha çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan'da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz' gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Her türlü şeyler gelişebilir. Daha ağır saldırılar olabilir. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu. Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım. Her türlü mücadeleyi birlikte ortak olarak yürütmek gerekli. Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler. Durum gerçekten de ciddidir. Yani öyle hafife alınacak yada farklı biçimde algılanacak, değerlendirilecek bir durum değil. Bu çok zorluyor. Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor." dedi.

PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN'DAN 6'LI MASAYA GÖZDAĞI

Teröristbaşı Murat Karayılan, HDP ile gizli ortaklık yürüten 6'lı masaya aba altından sopa göstermişti.

Karayılan, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin içerisinde olduğu 6'lı masa için şu sözleri söyledi:

"Bu toplum Türkiyeli sol-sosyalist güçlerle birliğini oluşturmuştur. Bir güç, bir irade haline gelmiştir. Ancak onlar bu iradeyi dikkate alacaklarına, 'nasıl parçalarız' biçiminde hesaplar yapıyorlar. Hatta 6'lı masada bile böyleleri vardır. Yani parçalamayı, bundan faydalanmayı, kendilerine mahkum etmeyi düşünen, bu tür yanlış hesapları yapanlar var. Başta bu kesimler olmak üzere herkes şunu bilmeli; 23 Haziran'da kimseye rağmen bir şey yapılmamıştır; bir irade vardı ve şimdi de bütünlüklü bir irade vardır. Yani sanki kimi çağrılara rağmen böyle oldu biçimindeki hesaplar yanlış hesaplardır. Bu tür hesapları yapanlar yanılırlar. Biz halkımız ile demokratik-sol güçlerin birliğinin sağlam bir birliktelik olduğuna inanıyoruz. Hiç kimse bunun üzerine oynayamaz; hiçbir oyun da sonuç almaz. Bunun bilinmesi gerekir. Bu tabii konumuz değildi ama bakıyoruz her gün gündemdedir. Bunlar Kürtlerden ve demokratik kesimlerden destek mi istiyorlar yoksa parçalamak mı istiyorlar anlaşılmıyor. Taraflar bu konuda kendilerini netleştirmemişler. Bu açıdan iktidarın da kendisine 'muhalefetim' diyen kesimlerin de kendisini netleştirmesi ve kimsenin yanlış hesap yapmaması gerekir."


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