Teröristbaşı Duran Kalkan’dan muhalefete çağrı: Birleşin, onlarla biriz! Saklandığı delikten seslendi

"GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Duran Kalkan, "Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarlar biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

PKK ELEBAŞINDAN MUHALEFETE MESAJLAR: SORUMLULUKLARINIZI BİLİN

Duran Kalkan şöyle konuştu: "Muhalefet yeniliği verebilir. Çok daha etkili olabilirler. Parti, kurmak, siyasi mücadele etmek, seçime girmek zor bir iş midir? Bu 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim yılı. 2023 böyle olmaya adaydır. Kendisini böyle bir şeyin içinde görenler doğru anlasınlar, iyi birleşsinler, görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket etsinler.