CHP’li belediye başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği! Görüşmenin perde arkasına A Haber ulaştı

Bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları veren belediye başkanları da oldu. Bu konuşmalardan sonra bir belediye başkanı tüm büyükşehir belediye başkanları adına söz aldı ve "Bizim adayımız zaten belli. Adayımız sizsiniz. Zaten bunu her yerde açıklıyoruz" dedi. Yani 26 Ocak'ta yapılacak olan toplantı öncesi CHP'li başkanlar bu görüşmede açık şekilde desteklerini ortaya koydular.