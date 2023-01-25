CHP’li belediye başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği! Görüşmenin perde arkasına A Haber ulaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Görüşmenin perde arkasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak 6'lı masa toplantısı öncesi adaylığını güçlendirecek bir hamleye imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi.
6'lı masa yarın 11. kez bir araya gelecek ve adaylarını nasıl belirleyeceklerini görüşecek. Kemal Kılıçdaroğlu yuvarlak masa toplantısı öncesi masadaki adaylığını güçlendirecek bir hamle yaptı ve belediye başkanlarının desteğini arkasına aldı. CHP'li belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'na "adayımız sensin" mesajı verdi. O görüşmesinin detaylarına A Haber ekiplerinden İlter Yeşiltaş ulaştı.
İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında anlattıkları:
"Bugünkü görüşme yarın yapılacak olan 6'lı masa toplantısı öncesi kritik öneme sahipti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile 1,5 saat süren bir görüşme yaptı. Toplantıda bazı belediye başkanları tek tek söz alarak artık 6'lı masanın adayının bir an önce açıklanması gerektiğini dile getirdi.
Bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları veren belediye başkanları da oldu. Bu konuşmalardan sonra bir belediye başkanı tüm büyükşehir belediye başkanları adına söz aldı ve "Bizim adayımız zaten belli. Adayımız sizsiniz. Zaten bunu her yerde açıklıyoruz" dedi. Yani 26 Ocak'ta yapılacak olan toplantı öncesi CHP'li başkanlar bu görüşmede açık şekilde desteklerini ortaya koydular.
Bu görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Bu iki belediye başkanının ismi adaylık konusunda gündeme getiriliyordu. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bu isimler zikrediliyordu. Bu iki isim bugün yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verdiler.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz pazar günü ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk kez bu sefer net ifadelerle Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek verdi. O açıklamanın ardından bugün yapılan görüşmede verilen mesajda oldukça önemliydi. Yarın saat 12'de 6'lı masa toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya getirmesine artık kesin gözüyle bakılıyor."
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