DEVA lideri Babacan’dan ikinci ihanet: 6’lı masaya HDP kozu!

3. Salim Ensarioğlu... Doğru Yol Partisi'nden... Eski milletvekili... Eski bakan. Şimdi... İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı... Ortadoğu Politikaları Başkanı.

4. Ensarioğlu... Şıh... Dicle bölgesi... Aşiret... Kalabalık bir aile... Aile içinde HDP ile selamı, dostluğu olan isimler var.

5. Akşener... İyi Parti... HDP'ye uzak... Mesafeli... Ama HDP kapatılırsa... "Acaba bize oy gelir mi?" beklentisi var.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Yanık Çarşı'da... Esnaf Çay Evi'nde... AVM'lerde... Elbette, Kandil de konuşuluyor.

Kandil ile İmralı arasında görüş ayrılığı olduğu söyleniyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Kandil, kimi istiyor?

Sorumuza aldığımız yanıt:

- Öncelikle Ekrem İmamoğlu... Olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu.

VİZELİ ADAY

Diyarbakır'da... HDP çevrelerinde... Yerel seçim de konuşuluyor.

2024'te yerel seçim var.

Konuşulan... CHP'nin... Özellikle de bazı büyük şehirlerde... HDP'den vizeli aday göstereceği.

AKIL HOCASI

Altılı Masa'nın akıl hocası kim?

Lokantada bu konu açılınca... Diyarbakırlı bir kanaat önderi dedi ki:

- AK Parti aleyhinde fikir üreten akıl hocası Ali Babacan.

DİLLERDEN DÜŞMEYEN SORU

Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a geldi... Helalleşme ziyareti... Mart 2022.

Cezaevinden çıkan eski mahkûmları ziyaret etti.

Selahattin Demirtaş'ın babasını da ziyaret etti.

Ama... Diyarbakır annelerinin ziyaretine gitmedi.

Dillerden düşmeyen soru: Neden?

Aradan 11 ay geçti.

Bu sorunun cevabı hâlâ konuşuluyor... Yorum çok.

14 MAYIS... VE KEPOLU

Suna Kepolu Ataman... Güçlü bir aşiretten... Eski Adalet Partisi Milletvekili Mahmut Kepolu'nun kızı.

Suna Hanım... AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi.

Bölgede karşılığı olan bir isim... Çalışkan.

Daha önce de aday adayı olmuştu.

14 Mayıs'ın Diyarbakır listesinde olacağı belirtiliyor.

HESAP

Sadece Diyarbakır'da değil... Bölgede... Batman'da... Mardin'de... Hesaplar, HDP'nin kapatılması üzerine yapılıyor.

"Mirastan... HDP'nin tabanından kaç oy alabilirim?" hesabı.