6’lı masanın Türkiye’yi düşüreceği durum: Karar alırken Duran Kalkan’a da soracaklar mı? İşte Davutoğlu’nun gizli planı

Altılı masa cumhurbaşkanı adayını açıklamadı ancak bakanlık pazarlığı tamamlandı. CHP ve İYİ Parti öncülüğünde bir araya gelen muhalefet partileri, tam 10 kez toplandı ancak seçime birkaç ay kalmasına rağmen cumhurbaşkanı adayı belirlenemedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon programında toplantılarda bakanlık pazarlığı yaptıkların Davutoğlu partilere aldıkları oy oranına göre bakanlık verileceğini söyledi.

Altı masanın halka sunduğu yönetim sisteminin kriz üreteceğini de itiraf etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu da daha önce bezer bir açıklamada bulunmuştu.

Peki 6'lı masanın amacı ne? Davutoğlu'nun çıkışı ne anlama geliyor? Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri: