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PKK'lı Duran Kalkan’dan muhalefete çağrı: Birleşin destek veriyoruz! 6’lı masanın adayını HDP mi belirleyecek?

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 13:21
Seçim tarihi belli olmasına rağmen 6’lı masanın adayı hala ortada yok. CHP’de büyükşehir belediye başkanları bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Yarın ki 6’lı masa toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını güçlendirmek isterken PKK’lı Duran Kalkan’dan muhalefete çağrı geldi. Duran Kalkan, “Birleşin beraberiz, destek veriyoruz.” dedi. Öte yandan 2020 yılında Özlem Gürses'in programına katılan ekonomist Atilla Yeşilada kendince Türkiye’nin düzelmesi için yapılması gerekenleri saymıştı. Yeşilada, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş bırakıldığında ve S-400’ler bir depoya kilitlendiğinde Türkiye’nin düzeleceğini iddia etmişti. Yeniden gündem olan skandal açıklamalara sosyal medyadan tepki geldi. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Pınar Bektaşoğlu değerlendirdi.
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