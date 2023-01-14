EGM Interpol Daire Başkanı Selçuk Sevgel A Haber’e konuştu! 2022 yılında neler yapıldı?
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanı Selçuk Sevgel, Türk Interpolü'nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl kırmızı bültenle aranan 133 suçlunun Türk polisinin girişimleriyle yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıklayan Sevgel, THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesinin de yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanı Selçuk Sevgel, Türk Interpol'ünün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türk İnterpol'ünün çalışmaları sonucu geçtiğimiz yıl hakkında kırmızı bülten çıkarılan133 suçlu 37 farklı ülkede yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
Selçuk Sevgel, "Toplamda 37 ülkeden 133 kırmızı bültenle aradığımız sahsı Türkiye'ye getirerek adaletin karşısında hesap vermelerini sağlamış olduk." dedi. Sevgel, "Suçluların yerlerini tespit ettik ilgili ülkelerle temasları sağlayıp bu suçluların yakalanmasını sağlamış olduk." sözlerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanı Selçuk Sevgel, geçtiğimiz yıl aralarında Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın da bulunduğu 133 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini söyledi.
Selçuk Sevgel, "Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arayıp da su anda serbest gezen suç örgütü lideri bulunmamaktadır. Üst düzey görüşmeler ikili ilişkiler sayesinde bunların tutuklanmasını sağladık." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu suçlular da Türk polisi tarafından yakalanarak talep edilen ülkelere iade edildi. İnterpol daire başkanı, Arnavutluk'ta tutuklu bulunan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürecinde gelinen son durumu da paylaştı. Sevgel, "Şu anda artık iade sureci tamamlanmış diyebiliriz. Son teknik detaylar kaldı. Yakın zamanda da iadesi gerçekleşecek bu şahsın." dedi.
Türk Interpol'ü yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin yakalanması için de istihbarat birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Selçuk Sevgel, "Yurt dışı FETÖ yapılanmasının kaldıkları ülkelerde bulundukları adresleri tespit edilip. Bundan sonra Adalet Bakanlığı ile temasa geçiyoruz. Adresleri iletiyoruz. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla bulundukları ülkelere iade dosyalarını gönderiliyor." dedi.
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