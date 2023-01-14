EGM Interpol Daire Başkanı Selçuk Sevgel A Haber’e konuştu! 2022 yılında neler yapıldı?

Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu suçlular da Türk polisi tarafından yakalanarak talep edilen ülkelere iade edildi. İnterpol daire başkanı, Arnavutluk'ta tutuklu bulunan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürecinde gelinen son durumu da paylaştı. Sevgel, "Şu anda artık iade sureci tamamlanmış diyebiliriz. Son teknik detaylar kaldı. Yakın zamanda da iadesi gerçekleşecek bu şahsın." dedi.