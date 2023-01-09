09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde Hudut Kartalları tarafından, FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi, Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. FETÖ/PDY şüphelisi H.B. ve F.T’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA