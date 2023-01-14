6'lı masa "sivil darbe" mi planlıyor? 6 lider cumhurbaşkanı ile aynı imza yetkisine mi sahip olacak?

6'lı masa bu kadar meselelerde yol aldığına göre bundan sonra dağılmaz. Seçime bir şekilde birlikte gidecekler. Masadaki en önemli mühendislik faaliyeti şu: masadan herhangi bir liderin kalkmasına izin vermeyecek bir çerçeveyi oluşturmak. Eğer bu masadan giden olursa bunun siyasi faturasını ona yükleme gibi bir yol haritasının oluşturulduğu anlaşılıyor. Masa dağılmasa bile masanın açıklamış olduğu yol haritası çok daha fazla tartışılacak.