Altın fiyatları zirveyi gördü! ABD enflasyon verisi sonrası ons altın değer kazandı
Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi yüksek seviyelere çıktı. Gram altın 1151.4 liradan alıcı buldu. ABD verilerinin pozitif gelmesi altında yükseliş ivmesi yaratırken uzmanlar da güçlenmenin devam edeceğini belirtti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı değerlendirdi.
Küresel gelişmelerle birlikte ons altın yılbaşından beri değer kazanmaya devam ediyor. İçeride gram altında da yükseldi. 9 ayın zirvesini gördü ve tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de enflasyon verilerinin düşüşe geçmesi altın tarafını güçlendirdi. Faiz arttırma sinyallerinin de zayıflama belirtisi göstermesi altının daha da parlamasına yol açtı. Gram altın bin 150 TL'nin üstünü gördü. Uzmanlar altında güçlenmesinin sürmesini bekliyor.
Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın 2023 yılında nereye gider? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı verdi.
Şirin Sarı'nın öne çıkan sözleri:
"2022 yılında enflasyon, faiz ve resesyon üçgeni içerisinde sıkışan bir altın gördük. Enflasyonun düşüş eğilimi içerisine girmiş olması FED'in biraz daha faiz artırımı noktasında küçülmesi hem de faiz artırımının sonuna gelmesi ile yatırımcının risk iştahı yükseldi. Dolar endeksinin değer kaybettiği onsa altının yükseldiği bir haftayı geride bıraktık. Altın zaten yıla da yükselişle başladı ve bunu sürdürdü.
FED yüzde 6,5 enflasyon oranına göre hedeflediği yüzde 2'nin uzağında ama faiz ve enflasyon makasına baktığımız zaman buradaki fark kapanmaya başladı. İşte bu veri FED'in elini güçlendiren durumlardan bir tanesi. Yatırımcı ve FED bu noktada farklı kafalarda hareket ediyor.
Aslında altının değer kazanmasını besleyecek maddeler var. Altını baskılayan ise faiz kalemedir. 14 Aralık'ta FED faiz artırımını gördük ve 1 Şubat'a kadar 45 günlük bir ara söz konusu. Burada piyasa buradaki durumu fiyatlıyor ve biz de bunu görüyoruz. 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Faiz dillendiği sürece altın tarafında baskılanma görebiliriz.
Resesyon beklentisi ülke ekonomilerinde baskı yaratıyor bu dönemlerde altın çoğu zaman pozitif fiyatlama yapmıştır. Çin'in sıfır vaka politikasını geride bırakmış olması o noktada sanayide gelebilecek olan altına fiziki talep önemli gelişmelerden bir tanesi oldu. Altının yükselmesinde Çin'in açılması önemli etkenlerden bir tanesi. Jeopolitik risk Rusya-Ukrayna tarafında devam ediyor. Öte yandan Çin-Tayvan gerginliği konuşuluyor. İşte bu unsurlar altını beslemeye devam edecek. Merkez banklarının altın alımlarının devam etmesi önemli bir kalem. 2022'de merkez bankaları çok ciddi miktarda altın aldı. Kasım ayındaki gelişmeler altının yükselmesini başlattı.
Türkiye Merkez Bankası dünyada şu an 2022'de en fazla altın alan merkez bankası oldu. 103 tonluk bir alım yapıldı. 498 ton gibi bir altın rezervimiz var. Bu da toplam rezervimizin yüzde 27'sini oluşturuyor. Türkiye, Mısır, Özbekistan, Irak, Katar ve Suudi Arabistan bunlar 2022'de en fazla altın alımı yapan ülkeler içerisinde. Ülkeler FED'in politikalarını karşı para birimlerini korumak için zaten refleks olarak altın olarak çeşitlendirme yapıyor.
Altında yükseliş trendi başladığı zaman giriş-gelişme-sonuç bölümleri oluşur. Biz şu anda giriş bölümünün sonundayız. Gelişme bölümünde Çin ya da Rusya merkez bankalarının yüklü şekilde altın alımına bağlayabiliriz. Yine bir jeopolitik risk konuşabiliriz. 2023 daha çok emtia fiyatlarını konuştuğumuz bir yıl olacak. Gram altın için şu anda gelişmekte olan dönemin başındayız. Altın 2022 yılında dolar endeksinin değer kazanmasıyla yükseldi. Bu noktada ons altın etkisiz bir elemandı.
2023 yılının başlamasıyla gram altın daha çok ons altından besleniyor. Bin 40 seviyesini konuşuyorduk 3 defa oraları test etti. Bunun üzerinde yeni bir yükseliş başlayabilirdi ve beklentimiz oydu. İşte bu gerçekleşiyor. Geri çekilmelerin olabileceği zamanlar olacaktır. Bin 115 veya bin 125 TL bandına çekilmeler olabilir. Ons altında da bin 920 dolar önemli bir direnç seviyesi. Buradaki gerileme alım fırsatı olabilir.
Enflasyon, gıda ve enerji fiyatları noktasında mücadele sürüyor. Bu başlıkları konuşmaya devam edebiliriz. Ons altında bin 980 ve 2 bin dolar civarı beklentilerimiz var. İşte bu noktada gram altında bin 200 ve bin 220 TL bandına doğru fiyatlamalar olabilir. Yatırımcılar bunu takip etmeli ve temkinli davranmalı."
ALTIN PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
*ONS ALTIN 9 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI
*GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
*ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ONS ALTIN DEĞER KAZANDI
*FED'İN ŞUBAT AYINDAKİ FAİZ KARARI FİYATLARIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK
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