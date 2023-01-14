Altın fiyatları zirveyi gördü! ABD enflasyon verisi sonrası ons altın değer kazandı

Türkiye Merkez Bankası dünyada şu an 2022'de en fazla altın alan merkez bankası oldu. 103 tonluk bir alım yapıldı. 498 ton gibi bir altın rezervimiz var. Bu da toplam rezervimizin yüzde 27'sini oluşturuyor. Türkiye, Mısır, Özbekistan, Irak, Katar ve Suudi Arabistan bunlar 2022'de en fazla altın alımı yapan ülkeler içerisinde. Ülkeler FED'in politikalarını karşı para birimlerini korumak için zaten refleks olarak altın olarak çeşitlendirme yapıyor.