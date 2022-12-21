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İsveç'ten Türkiye'ye kritik ziyaret! İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türklerin iade davalarına müdahil olması doğal

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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İsveç’ten Türkiye’ye kritik ziyaret! İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türklerin iade davalarına müdahil olması doğal

Türkiye ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesinin İsveç yargı makamları tarafından reddedilmesine ilişkin “Türk tarafının iade davalarına müdahil olması doğal” ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, terör örgütü FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesinin İsveç yargı makamları tarafından reddedilmesine değinerek, "Türk tarafının iade davalarına müdahil olması doğal" dedi.

TÜRK TARAFININ DAVALARA MÜDAHİL OLMASI DOĞAL

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ziyareti öncesi terör örgütü FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesinin İsveç yargı makamları tarafından reddedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Türkiye ve İsveç arasındaki sürekli temas kapsamında önemli ve anlamlı olacağını belirten Billström, Türk tarafının iade davalarına müdahil olmasının doğal olduğunu aktardı.

DAHA NET OLMAMIZ GEREKİYOR

"İsveç hükümeti açısından bizim görüşümüz, İsveç'in bu davaları ele alma sisteminin nasıl olduğu konusunda da net olmamız gerektiğidir" ifadelerini kullanan Billström, davanın NATO sürecini nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, İsveç hükümetindeki yetkililerin mahkemelerin kararlarını kontrol edemeyeceğine vurgu yaptı.

TÜRK HÜKÜMETLİ ÇOK BİLGİLİ

İsveç'teki iade taleplerine bakan mahkemelerin, Türkiye'nin de imzalamış olduğu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka tabi olduğunu belirten Billström, "Soru gündeme gelirse, bilmelisiniz ki Türk hükümeti bu sistemlerin nasıl çalıştığı konusunda çok bilgili ve iyi biliyor. Ankara'ya götürdüğümüz en önemli mesaj, İsveç'in yeni yasalar ile terörizm ve PKK ile mücadele çabalarını güçlendirmesidir. İsveç ve Finlandiya üye olduğunda hem NATO hem de Türkiye kendini daha güvende hissedebilecektir" dedi.

İSVEÇ YÜKSEK MAHKEMESİ, KENEŞ'İN İADESİNİ REDDETMİŞTİ

İsveç Yüksek Mahkemesi 19 Aralık'ta FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi ve Today's Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni 55 yaşındaki Bülent Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye iadesini reddetmişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström Türkiye’ye gelecek

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