İsveç’ten Türkiye’ye kritik ziyaret! İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türklerin iade davalarına müdahil olması doğal

TÜRK HÜKÜMETLİ ÇOK BİLGİLİ



İsveç'teki iade taleplerine bakan mahkemelerin, Türkiye'nin de imzalamış olduğu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka tabi olduğunu belirten Billström, "Soru gündeme gelirse, bilmelisiniz ki Türk hükümeti bu sistemlerin nasıl çalıştığı konusunda çok bilgili ve iyi biliyor. Ankara'ya götürdüğümüz en önemli mesaj, İsveç'in yeni yasalar ile terörizm ve PKK ile mücadele çabalarını güçlendirmesidir. İsveç ve Finlandiya üye olduğunda hem NATO hem de Türkiye kendini daha güvende hissedebilecektir" dedi.