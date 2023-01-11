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RTÜK TV5'e cezayı kesti! Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına bağlayıp teröre ses olmuşlardı

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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RTÜK TV5’e cezayı kesti! Firari FETÖ’cü Hakan Şükür’ü canlı yayına bağlayıp teröre ses olmuşlardı

Saadet Partisine yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5, canlı yayında bir skandala imza atmıştı. Kanalda yayınlanan "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü canlı yayın konuğu alarak teröre ses olmuşlardı. RTÜK TV5'in cezasını keserek 3 kez program durdurma cezası verdi.

CHP ve İYİ Parti'nin söz sahibi olduğu 6'lı masanın küçük oy oranına sahip ortaklarından Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5 geçtiğimi aylarda canlı yayında büyük bir skandala imza atmıştı. Kanalda yayınlanan, "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak almıştı.

HAKAN ŞÜKÜR'Ü MİSAFİR EDECEĞİZ DİYEREK PROGRAMI AÇMIŞTI

Program açılışını, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da, Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" ifadeleriyle yapan sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü, "Hakan bey hoşgeldiniz" ifadelerini kullanarak yayına kabul etti. Programın devamında, kendisinin Oktay Derelioğlu hayranı olduğunu dile getiren Kayacı, "Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum" diye konuşarak, Hakan Şükür'ü övdü.

ÇOK SAYIDA TEPKİ GELMİŞTİ
Ayrıca, program esnasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün görüntüsünün altında yer alan unvan kısmına, "Eski Milli Sporcu" ibaresi eklendi. Yayın esnasında ve sonrasında söz konusu kanalda yapılan yayınla ilgili olarak çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

RTÜK CEZAYI KESTİ

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü.

Yayında dilin düzeysiz ve kaba kullanımından dolayı Beyaz TV ile Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

TV5 kanalına, "Düşünme Vakti" programına firari FETÖ sanığı Hakan Şükür'ün canlı bağlantıyla katılmasının 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 3 kez program durdurma kararı verildi.

- HALK TV'YE "MANİPÜLASYON" CEZASI

Üst Kurul, Halk TV'nin "Medya Mahallesi" programında sunucu Ayşenur Arslan ve konuk Emin Çapa'nın, kanal hakkında daha önce verilen yaptırım kararının, "mimik hareketlerinden alındığı"nı ifade etmelerini, manipülasyon olarak değerlendirerek, Halk TV'ye yeni bir idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Ayrıca Üst Kurul, Radyo Sputnik'in (RS FM) Ali Çağatay'la Seyir Hali programında "Guantanamo ve Ebu Gureyb cezaevleriyle Türkiye'deki cezaevlerinin bir tutulmasını ve gardiyanlarla jandarmanın hapishanelerde suç işlediğini söylenmesi"ni yasa ihlali olarak değerlendirildi. Yayıncı radyoya, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

Üst Kurul, Virgin Radio Türkiye'ye "Mesut Süre ile Rabarba" programında çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek açıklamalar yapılması nedeniyle yaptırım kararı verdi.

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