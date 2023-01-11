RTÜK TV5'e cezayı kesti! Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına bağlayıp teröre ses olmuşlardı
Saadet Partisine yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5, canlı yayında bir skandala imza atmıştı. Kanalda yayınlanan "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü canlı yayın konuğu alarak teröre ses olmuşlardı. RTÜK TV5'in cezasını keserek 3 kez program durdurma cezası verdi.
CHP ve İYİ Parti'nin söz sahibi olduğu 6'lı masanın küçük oy oranına sahip ortaklarından Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5 geçtiğimi aylarda canlı yayında büyük bir skandala imza atmıştı. Kanalda yayınlanan, "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak almıştı.
HAKAN ŞÜKÜR'Ü MİSAFİR EDECEĞİZ DİYEREK PROGRAMI AÇMIŞTI
Program açılışını, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da, Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" ifadeleriyle yapan sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü, "Hakan bey hoşgeldiniz" ifadelerini kullanarak yayına kabul etti. Programın devamında, kendisinin Oktay Derelioğlu hayranı olduğunu dile getiren Kayacı, "Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum" diye konuşarak, Hakan Şükür'ü övdü.
ÇOK SAYIDA TEPKİ GELMİŞTİ
Ayrıca, program esnasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün görüntüsünün altında yer alan unvan kısmına, "Eski Milli Sporcu" ibaresi eklendi. Yayın esnasında ve sonrasında söz konusu kanalda yapılan yayınla ilgili olarak çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.
TV5 kanalına, "Düşünme Vakti" programına firari FETÖ sanığı Hakan Şükür'ün canlı bağlantıyla katılmasının 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 3 kez program durdurma kararı verildi.
- HALK TV'YE "MANİPÜLASYON" CEZASI
Üst Kurul, Halk TV'nin "Medya Mahallesi" programında sunucu Ayşenur Arslan ve konuk Emin Çapa'nın, kanal hakkında daha önce verilen yaptırım kararının, "mimik hareketlerinden alındığı"nı ifade etmelerini, manipülasyon olarak değerlendirerek, Halk TV'ye yeni bir idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Ayrıca Üst Kurul, Radyo Sputnik'in (RS FM) Ali Çağatay'la Seyir Hali programında "Guantanamo ve Ebu Gureyb cezaevleriyle Türkiye'deki cezaevlerinin bir tutulmasını ve gardiyanlarla jandarmanın hapishanelerde suç işlediğini söylenmesi"ni yasa ihlali olarak değerlendirildi. Yayıncı radyoya, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.
Üst Kurul, Virgin Radio Türkiye'ye "Mesut Süre ile Rabarba" programında çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek açıklamalar yapılması nedeniyle yaptırım kararı verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 AÖL ikinci dönem kayıtları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? MEB AÇIK LİSE 2. DÖNEM TARİHLERİ
- MEB 2023 sınav takvimi açıklandı mı? AÖL, İOKBS, LGS, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri...
- EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS kura ile atama ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi...
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur 2023? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
- En az 33 bin TL ödeniyor! Dünya evine gireceklere müjde! SSK, Bağkur ve memur için değişti! Maaşa göre ödeme tablosu...
- Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar? 14 günlük fark...
- TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA! Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi 2023
- Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...
- Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...
- DSİ personel alımı BAŞVURU EKRANI! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları ve tarihi...
- TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?