FETÖ’cü Bülent Keneş’i iade etmeyen İsveç’in Dışişleri Bakanı Billström Türkiye’ye gelecek

İsveç tarafından yapılan açıklamada iadenin önünde hukuki engeller olduğundan bahsedilirken, İsveç gazetesi Aftonbladet'te ise bir basın açıklaması yapıldığını ve buna göre Keneş'in Türkiye'de siyasi görüşünden dolayı zulüm görme riski olduğu ifade edildi.