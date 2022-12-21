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FETÖ'cü Bülent Keneş'i iade etmeyen İsveç'in Dışişleri Bakanı Billström Türkiye'ye gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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FETÖ’cü Bülent Keneş’i iade etmeyen İsveç’in Dışişleri Bakanı Billström Türkiye’ye gelecek

Son dakika haberleri... Teröre verdiği desteği geri çekeceğini ve ülkedeki terör yandaşlarını Türkiye'ye iade edeceğinin sözünü veren İsveç, FETÖ'cü Bülent Keneş'i korumaya devam etti. Türkiye'nin sert tepkisi sonrasında İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanığı, İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakan'ımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alınması, İsveç'in Ocak 2023'te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

İSVEÇ'TEN SKANDAL BÜLENT KENEŞ KARARI

Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenlik endişesi nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın talebini Türkiye'nin veto etmesinin ardından imzalanan 3'lü muhtırada söz konusu İskandinav ülkeleri Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti.

Buna göre İsveç, teröre verdiği desteği geri çekeceğine dair söz verirken, İsveç'ten skandal bir karar geldi.

İsveç'te yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in iadesinin durdurulduğu bildirildi.

İsveç tarafından yapılan açıklamada iadenin önünde hukuki engeller olduğundan bahsedilirken, İsveç gazetesi Aftonbladet'te ise bir basın açıklaması yapıldığını ve buna göre Keneş'in Türkiye'de siyasi görüşünden dolayı zulüm görme riski olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Bu durumda iadenin önünde birkaç engel olduğu açıktır. Adalet Bakanı Petter Asp basın açıklamasında çifte suçluluk şartının tek şüphesiyle ilgili olarak karşılanmadığını söylüyor" denildi.

Geçtiğimiz ay ise İsveç'ten yapılan açıklamada FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iadesi için Yargıtay'da görüşüleceği söylenmişti.

Keneş'in daha önceden de 4 benzer davadan iade talebi yine reddedilmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN İSMİNİ VEREREK İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ firarisi Bülent Keneş, Today's Zaman'ın eski genel yayın yönetmeniydi. Geçtiğimiz ay Keneş, İsveç'in başkenti Stockholm'de, bölücü terör örgütü yandaşlarıyla birlikte Türkiye karşıtı bir gösteride görüntülendi. İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları, NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istemişti.

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