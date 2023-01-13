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Türkiye Yüzyılı’nda kültür alanında neler yapıldı? A Haber ekipleri sahada!

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 12:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan her alanda Türkiye’yi yeni yüzyıla hazırlıyor. Bunlardan biri de kültür alanı. Peki külür alanında ülke genelinde neler yapıldı? A Haber ekipleri sahada yapılanları aktardı.
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