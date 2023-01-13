İsveç skandala neden sessiz? Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel’den A Haber’de sert tepki: İsveçli bir siyasetçi olarak bu çirkin eylemi kınıyorum



"İSVEÇ İSTİHBARATI DA BİLİYOR"

İsveç bu eylemleri gerçekleştirenin kimler olduğunu çok iyi biliyor. Özellikle bu rojava komitesinin arkasında kimler olduğunu İsveç istihbaratı da biliyor. Zaten bu gizli yapılan bir şey de değil. PKK'nın İsveç'te sokakta bir eylem yapması için öncelikle polisten izin alması gerekiyor. Yapılan her eylem de polis izni ile yapılıyor. Yani bu eylemlerin ardında kim olduğu gizli değil açık ve net. Umarım bundan sonra İsveç istihbaratı ve İsveç polisi bunlara daha farklı bir yaptırımda bulunabilir diye düşünüyorum.