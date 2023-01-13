İsveç skandala neden sessiz? Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel'den A Haber'de sert tepki: İsveçli bir siyasetçi olarak bu çirkin eylemi kınıyorum
Son dakika haberi... Avrupa terör örgütü PKK’ya neden sessiz? İsveç ve Fransa terör gösterilerine neden izin veriyor? Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, A Haber canlı yayınında son yaşanan alçak gösteri ile ilgili konuştu. Yüksel, "Maalesef İsveç yıllardır PKK’yı hoş görüyle karşılamış eylemlerine izin vermiş bir ülke." ifadelerini kullandı.
İsveç'te tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Konu ile ilgili hükümet tarafından peş peşe tepkiler geldi.
İsveç'ten Dışişleri Bakanı dışında sert bir tepki gelmedi. Avrupa her zaman olduğu gibi kanlı terör örgütünün eylemlerine sessizliğini sürdürdü. Peki Avrupa terör örgütü PKK'ya neden sessiz? İsveç ve Fransa terör gösterilerine neden izin veriyor?
Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İSVEÇ'İN TUTUMU DEĞİŞİR Mİ?
İşte o açıklamalardan satır başları;
Öncelikle İsveçli bir siyasetçi olarak bu çirkin eylemi kınıyorum ve üzüntümü belirtmek istiyorum. İsveç'in tutumu değişir mi? Değişebileceğini zannetmiyorum. İsveç'in tutumunun değişmesi için İsveç kanunlarının değişmesi gerekiyor bu da tabii ki meclis çoğunluğu gerektiriyor.
PKK AVRUPA'DA NASIL BESLENİYOR?
İsveç'te maalesef PKK siyasi partilerin destekleriyle besleniyor. İsveç'te de tıpkı Almanya'daki gibi sol partinin çatısı altında ve diğer sol partilerin özellikle sosyal demokrat partinin desteğiyle oradaki siyasi sözcüleriyle desteklenerek besleniyor.
Maalesef İsveç yıllardır PKK'yı hoş görüyle karşılamış eylemlerine izin vermiş bir ülke.
İSVEÇ'TE NASIL YANKILANDI?
Olayların İsveç'teki yankısı Türkiye tepki verene kadar maalesef olmadı. Türkiye tepki verdikten sonra İsveç Dışişleri Bakanı Twitter üzerinden bir kınama mesajı yayınladı. Ardından da İsveç medyasında çok hafif bir şekilde geçiştirildi. Yani İsveç'te PKK yıllardır aktif bir şekilde eylemlerini sürdürüyor.
"PKK ADINA PARA TOPLAYABİLİYOR"
Zaten bu eylemi gerçekleştiren komite de rojava komitesi adı altında PKK'nın İsveç'teki bir uzantısıdır. İsveç yıllardır Müslüman derneklerin okulların, İsveç'te yaşayan Türklerin Türkiye'de yaşayan akrabalarına gönderdikleri paraları bahane ederek hesaplarını kapatmış ancak bu PKK'nın İsveç'teki uzantısı rojava komitesinin bir banka hesabı var ve açık açık PKK adına da para toplayabiliyor.
"İSVEÇ İSTİHBARATI DA BİLİYOR"
İsveç bu eylemleri gerçekleştirenin kimler olduğunu çok iyi biliyor. Özellikle bu rojava komitesinin arkasında kimler olduğunu İsveç istihbaratı da biliyor. Zaten bu gizli yapılan bir şey de değil. PKK'nın İsveç'te sokakta bir eylem yapması için öncelikle polisten izin alması gerekiyor. Yapılan her eylem de polis izni ile yapılıyor. Yani bu eylemlerin ardında kim olduğu gizli değil açık ve net. Umarım bundan sonra İsveç istihbaratı ve İsveç polisi bunlara daha farklı bir yaptırımda bulunabilir diye düşünüyorum.
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