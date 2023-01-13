Kısa çalışma ödeneği için prim yatırılır mı? Asgari ücret ve kıdem hesaplaması nasıl olacak?

Pandemi döneminde bu süre 1,5 yıla kadar çıktı. Dolayısıyla bazı vatandaşların emekliliği gelmiş ama 1 yıla ya da 1,5 yıla ihtiyacı var. İşte onların bu konuda bir talepleri var. Buradan Çalışma Bakanlığına seslenmek istiyorum. Bu vatandaşlar bu süreleri borçlanmak istiyor. Şu anda kısa çalışma ile ilgili düzenlemede yer alan kısım primlerin borçlanmasıyla ilgili değil. Orada bir hata varsa düzeltme yapılmasıyla ilgili bir çalışma.