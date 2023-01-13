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Milli Saraylar Resim Müzesi... Atlas Sineması… Türkiye Yüzyılı’nda kültür

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 13:55
Hem mimarisi hem de barındırdığı eserleriyle büyüleyen Dolmabahçe Milli Saraylar Resim Müzesi restorasyonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Ocak 2021'de yeniden açıldı. 2021 yılında açılışı yapılan bir diğer eser ise Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. A Haber ekipleri o noktalardan detayları aktardı.
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