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Kültür alanı Türkiye Yüzyılı’nda yeniden şahlanıyor! A Haber ekipleri sahada

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 13:02
Sümela Manastırı’nın restorasyonundan Atatürk Kültür Merkezi’nin yeniden açılışına Ayasofya’nın müzeden camiye çevrilmesine kadar Türkiye’de kültür, tarih ve sanat alanlarında önemli işlere imza atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her alanda Türkiye’yi, Türkiye Yüzyılına hazırlıyor. A Haber ekipleri ülkenin çeşitli noktalarında neler yapıldığını canlı yayın konuklarıyla ekranlara taşıdı. İşte tüm detaylar…
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