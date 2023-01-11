Çalışan EYT’li ne yapacak? İşte EYT’lilere adım adım emeklilik yolu...

Şu anda 2 milyon 250 bin civarı bir emekliden söz ediyoruz. Bunun aşağı yukarı 300 bini çalışmıyor. Geri kalanı aktif olarak iş hayatının içerisinde yer alıyor. SSK'da en az 5 bin gün prim olması gerekiyor. Bağ-Kur'da ise 7 bin 200 ve 9 bin prim söz konusu. Yasa çıkmadan başvuru olmuyor. Yasa çıkacak ve süreç başlayacak. Bundan sonra çalışan kesim emeklilik için işverene bir dilekçe verecek.