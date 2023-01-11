11 Ocak 2023, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu HDP’ye destek oldu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit etti! HDP’ye ve PKK'ya örtülü mesaj mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı grup toplantısında hazine yardımına bloke konan HDP'ye sahip çıktı; fırtına obüsleri teslimat töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan TSK komuta kademesini hedef aldı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’ye sahip çıkıp TSK’yı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu A Haber canlı yayınına bağlanan SATE Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ile gazeteci yazar Güngör Yavuzarslan değerlendirdi. Nebi Miş siyaset arayışındaki Kılıçdaroğlu'nun savrulduğuna dikkat çekerken Güngör Yavuzarslan, "Bu yapılan açıklamalar Kandil metnidir." dedi.