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Terör hedeflerine yönelik 'cezalandırma atışları'! Obüslerin sesi Kilis ve Karkamış'tan duyuluyor

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Terör hedeflerine yönelik ’cezalandırma atışları’! Obüslerin sesi Kilis ve Karkamış’tan duyuluyor

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "cezalandırma atışları" sürüyor. Hedefleri aralıklarla vuran obüslerin atış sesleri, Kilis ve Karkamış'tan duyuluyor.

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