10 Ocak 2023, Salı
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HDP'ye arka çıkan Kılıçdaroğlu TSK'yı tehdit etti: Komuta kademesi haddini bilsin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu, ittifak ortağı HDP'ye destek mesajları verirken, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ni hedef aldı. Fırtına obüsleri teslimat töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan komutanları hedef alan ve sık sık değişim mesajları veren ana muhalefet lideri, AK Parti'yi eleştirmek isterken CHP tarihini ise yerden yere vurdu.