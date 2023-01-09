A Haber fırtına öbüslerinin üretildiği fabrikada! Fırtınanın ana parçaları burada üretiliyor
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde üretime devam eden ağır silah ve çelik fabrikası Türk Savunma Sanayii’ne önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Fırtına obüsleriyle yerli ve milli tankımız Altay'ın namlu ve silah sisteminin üretildiği fabrikada çalışmalar hızla sürüyor. A Haber ekibinden Murat Sekban ve Taşkın Ural o fabrikaya gitti ve üretimi yerinde inceledi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında önemli görevler üstlendiler, Mehmetçik'in karadaki en büyük kozu oldular. Fırtına obüsleri, hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılmaya devam ediyor.
Biz de A Haber olarak, fırtına obüs namlularının ve silah sistemlerinin üretildiği yere, Kırıkkale'deki ağır silah ve çelik fabrikasına gittik. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait bu fabrikada, çeliğin hurda haldeyken eritilmesine, dövülmesinden, namluya dönüşmesine kadar tüm süreci sizler için görüntüledik.
Terör yuvalarını nokta atışlarla darmadağın eden, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen silah sisteminin üretimi çeliğin eritilmesiyle başlıyor. Yerli ve milli üretimin ilk adımı aslında burada atılıyor. Ark ocağında sıcaklık yaklaşık 2000 derece, bu sıcaklıkta Türkiye'nin 4 bir yanından toplanan hurdalar eritiliyor ve Türk Savunma Sanayii'ne kazandırılıyor.
A Haber'e konuşan MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürü Veli Gün, "Burası ağır silah fabrikamızın çelikhane bölümü. Yıllık 120 bin ton kapasitemiz var, 30 tonluk ark ocağı var. Dakikada 70 dk eritme süresi devam ediyor. Sonra potta alaşımlandırma işlemi yapıyoruz. Biz burada yaklaşık senede 70 80 bin ton ham çelik üretiyoruz, 30 40 bin ton dövme çelik üretiyoruz." dedi.
Ocakta eriyen çelik, içindeki gazdan arındırıldıktan sonra, "ingot" adı verilen külçelerin içine dökülüyor ve kalıp haline getiriliyor. Yaklaşık bin 300 derecede sıcaklıktaki tav ocaklarında yumuşatılan ingotlar 3 bin tonluk presslerde ilk şeklini alıyor.
Veli Gün, "Burada ürettiğimiz mamulleri başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin obüs tank namlularının ve silah sistemleri için dövme yapıyoruz çünkü silah sisteminde kullanılan vasıflı çeliklerin dövme çelik olması gerekiyor." diye konuştu.
11 tonluk çelik kalıbın ağırlığı, dövüle dövüle 2 tona kadar düşüyor. Ve obüs namluları ilk şeklini bu işlemden sonra alıyor. 8 metre uzunluğunda ve 2 bin 200 kg ağırlığında olan bu namlular fırtına obüslerine ait. Isı işlemlerinin ardından soğumaya bırakıldı ve sıcaklığında şu an oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Soğuduktan sonra da son işlemler için ağır çelik birimine gönderilecek.
Soğuyan namlunun bu sistem üzerinde içi boşaltılıyor. Derin delik işleminin ardından bir sonraki işleme yani dış tornaya gidecek. Fırtına obüsünün silah sistemi "namlu, kama ve kama eki" olmak üzere üç ana parçadan oluşuyor. Bu parçaların tamamı ağır çelik fabrikasında üretiliyor.
İnce işçiliğin tamamlanmasıyla son adıma yani montaj aşamasına geçiliyor. Günlerce hatta haftalarca yüzlerce personelin emeğinin karşılığını aldığı yerdeyiz, montaj atölyesinde. Fırtına obüslerinin silah sistemleri burada montajlanıyor, testlerin ardından Arifiye'de bulunan obüs fabrikasına gönderiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...
- GENEL AF SON DURUM: 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!
- Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu?
- 7. Yargı Paketi'nde neler var, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?
- AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- 0.69 faizli konut kredisi hangi evlerde geçerli? 0.69 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?
- 2023 Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 9 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
- 2023 yılında şans kapılarını kıracak burçlar! Ne kapı ne duvar dayanır! İşte yeni yılın en şanslı burçları!
- AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI: 2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İÜ AUZEF güz dönemi telafi sınavı hangi tarihte yapılacak?
- DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?
- ÖTV indirimi olacak mı, var mı 2023? Cep telefonlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Markaların fiyatları...