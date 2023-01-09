A Haber fırtına öbüslerinin üretildiği fabrikada! Fırtınanın ana parçaları burada üretiliyor

11 tonluk çelik kalıbın ağırlığı, dövüle dövüle 2 tona kadar düşüyor. Ve obüs namluları ilk şeklini bu işlemden sonra alıyor. 8 metre uzunluğunda ve 2 bin 200 kg ağırlığında olan bu namlular fırtına obüslerine ait. Isı işlemlerinin ardından soğumaya bırakıldı ve sıcaklığında şu an oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Soğuduktan sonra da son işlemler için ağır çelik birimine gönderilecek.