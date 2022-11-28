Fırtına obüsleri teröristlerin korkulu rüyası! Mehmetçik’ten mesaj var: Milletimiz rahat uyusun

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor." ifadelerine yer verildi.