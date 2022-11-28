Fırtına obüsleri teröristlerin korkulu rüyası! Mehmetçik'ten mesaj var: Milletimiz rahat uyusun
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör hedeflerinin Fırtına obüsleriyle vurulmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütünce intikalde olan Mehmetçik'e açılan taciz ateşine, Fırtına obüsleriyle yanıt verilmesi görüntülerinin olduğu videoda, bir Mehmetçik'in 24 saat göreve hazır olduklarına ilişkin sözleri de yer aldı.
Gün içerisinde aldıkları koordinatlarla teröristlerin inlerini başlarına yıktıklarını vurgulayan Mehmetçik, "Milletimiz rahat uyusun. Biz her zaman buradayız." ifadesini kullandı.
Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan Kahraman #TürkTopçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor.#Fırtına #obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/biFCreNhnR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2022
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