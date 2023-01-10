Kılıçdaroğlu HDP’ye arka çıkıp TSK’yı tehdit etti: Komuta kademesi haddini bilsin

"KOMUTA KADEMESİ HADDİNİ BİLSİN"

Kılıçdaroğlu şu ifadelerle TSK'ya tehdit savurdu:

"Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil; ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak."