Enflasyona karşı marketler yarışta! Zincir marketler fiyat sabitliyor, indirim yapıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından zincir marketler fiyatlarda düzenlemeye gitti. Binlerce ürünün fiyatı sabitlenirken indirim haberleri peş peşe geldi. Sabit fiyat uygulamasına tüm zincir marketler katılacak mı? İndirimler sürecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
Şok'un ardından CarrefourSA ve Migros'un yanı sıra yerel market zincirleri sabit fiyat ve indirim yarışına katıldı. Temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat uygulaması ve indirim furyası başladı. Ardı ardına tüm marketlerde hayata geçmeye başlayan kampanyaların enflasyonun düşmesine katkı sunması bekleniyor.
Sabit fiyat uygulamasına tüm zincir marketler katılacak mı? İndirimler sürecek mi? Aydın Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Gerçekten vatandaşın beklentisi buydu ve zincir marketlerimizin yapması gereken buydu. 10 bine yakın mağazası bulunan ŞOK ilk işaret fişeğini attı. Sonrasında bizler çağrı yaptık; 'sabit fiyat uygulaması 1 ay ile sınırlı kalmamalı ve bu işlemler genişlemeli' dedi.
Ama bunun ötesinde sonbaharda yapılan zamlar var. Özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerindeki zamlar tüketiciyi zora soktu. Buralarda indirim çağrısı yaptık. Bunlardan sonra Migros, CarrefourSA ve Happy marketler açıklamalar yaptı ve indirimler başladı.
Zeytin 100 lira peynir 180 liraları görmüştü. Bu fiyatları tüketiciler çok iyi takip ediyor. Onlar bu bilgileri bize gönderiyor, fotoğraf çekip atıyorlar. Deterjan, bebek bezi, kağıt havlu, bakliyat bu kalemler çok yükselmişti. Mercimek 35 TL'ye pirinç 45 TL'ye çıktı. İşte bu fiyatları tüketici çok iyi takip ediyor.
İndirimler yapılmadan fiyatın sabitlenmesi yeterli değil. Temel gıda ve temek ihtiyaç ürünlerinde indirim bekliyorum. Vatandaşların beklentisi de bu yönde. 1 aylık süre yetmez. Asgari 3 aylık süre konulup 1 yıl içinde uzatılmalıdır. Tedarikçiler bu ülkenin insanından yıllarca para kazandılar biraz az kazansınlar veya başabaş çalışsınlar.
Yıllarca para kazanmış firmalar 3 ay az para kazansa bir kaybı olmaz. Bunlar batmaz ama tüketiciler rahat bir nefes alır. Bundan sonra etiketleri takip edeceğiz. Bu ülkenin işletmeleri bu ülkenin kurumları da destek vermeli. Olumlu gelişmeler bekliyoruz. İşletmeler bir süre yüksek kar marjı hedefini kaldırsınlar ve rafa koysunlar."
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