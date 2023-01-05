Enflasyona karşı marketler yarışta! Zincir marketler fiyat sabitliyor, indirim yapıyor

Zeytin 100 lira peynir 180 liraları görmüştü. Bu fiyatları tüketiciler çok iyi takip ediyor. Onlar bu bilgileri bize gönderiyor, fotoğraf çekip atıyorlar. Deterjan, bebek bezi, kağıt havlu, bakliyat bu kalemler çok yükselmişti. Mercimek 35 TL'ye pirinç 45 TL'ye çıktı. İşte bu fiyatları tüketici çok iyi takip ediyor.