'Yılbaşı zammı' uyarısından sonra ilk hamle ŞOK Marketler'den geldi! 1000 üründe fiyatlar sabitlendi
Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelen 4 ulusal zincir marketin geneler müdürlerine yılbaşı zammı uyarısında bulunulmuştu. İlk hamle ŞOK Marketler'den geldi. ŞOK Marketler, undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabitlenecek.
Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitliyor. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
"MÜŞTERİLERİMİZE VE ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE DESTEK OLUYORUZ"
Fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:
Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.
Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. Biz, ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar "Birlikten Berekete" yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
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