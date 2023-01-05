05 Ocak 2023, Perşembe
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Enflasyona karşı marketler yarışta! Zincir marketler fiyat sabitliyor, indirim yapıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından zincir marketler fiyatlarda düzenlemeye gitti. Binlerce ürünün fiyatı sabitlenirken indirim haberleri peş peşe geldi. Sabit fiyat uygulamasına tüm zincir marketler katılacak mı? İndirimler sürecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.