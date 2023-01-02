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ŞOK market işaret fişeğini yaktı! Diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Aydın Ağaoğlu A Haber'de çağrıda bulundu: Bu karar tek başına kalmamalı

Son dakika haberi... Bakanlığın uyarısının ardından ilk hamle geldi. ŞOK market Ocak ayında bin farklı üründe fiyat sabitledi. Peki diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, diğer marketlere de çağrıda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:08
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ŞOK market işaret fişeğini yaktı! Diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Aydın Ağaoğlu A Haber’de çağrıda bulundu: Bu karar tek başına kalmamalı

Ticaret Bakanlığının dört zincir market genel müdürüyle yaptığı fahiş fiyat toplantısının ardından ŞOK marketler zinciri bin farklı üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK market işaret fişeğini yaktı! Diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Aydın Ağaoğlu A Haber’de çağrıda bulundu: Bu karar tek başına kalmamalı

ETİKETLER BİR AY DEĞİŞMEYECEK

ŞOK market 1000 üründe fiyatların sabitleneceğini açıkladı.

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ŞOK market işaret fişeğini yaktı! Diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Aydın Ağaoğlu A Haber’de çağrıda bulundu: Bu karar tek başına kalmamalı

A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, diğer marketlere de çağrıda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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ŞOK market işaret fişeğini yaktı! Diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Aydın Ağaoğlu A Haber’de çağrıda bulundu: Bu karar tek başına kalmamalı

"İŞARET FİŞEĞİ ATILDI"

Bir işaret fişeği atıldı. Ben geçtiğimiz yıl Nisan ayından beri bunu dile getiriyorum. Bizim zincir marketlerimiz piyasada hakimiyetleri yüksek olduğundan ötürü bir enflasyonla topyekun mücadele bağlamında bir indirim yapsınlar bir fiyat sabitlemesi yapsınlar diye.

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ŞOK market işaret fişeğini yaktı! Diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Aydın Ağaoğlu A Haber’de çağrıda bulundu: Bu karar tek başına kalmamalı

İngiltere'den çektim ben o kopyayı İngiltere'de 3 zincir market Nisan ayının sonlarına doğru birbirleriyle yarışırcasına hem indirim yaptılar hem fiyat sabitlediler yıl sonuna kadar.