ŞOK market işaret fişeğini yaktı! Diğer marketler de aynı uygulamaya gider mi? Aydın Ağaoğlu A Haber’de çağrıda bulundu: Bu karar tek başına kalmamalı

"İŞARET FİŞEĞİ ATILDI"

Bir işaret fişeği atıldı. Ben geçtiğimiz yıl Nisan ayından beri bunu dile getiriyorum. Bizim zincir marketlerimiz piyasada hakimiyetleri yüksek olduğundan ötürü bir enflasyonla topyekun mücadele bağlamında bir indirim yapsınlar bir fiyat sabitlemesi yapsınlar diye.