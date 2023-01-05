Marketlerde seferberlik zinciri! İndirim yarışına girdiler

Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi de olan Altun, "Enflasyondaki düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimizi tüm desteği sunacağız" dedi.

Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini belirten Altun, şunları kaydetti: "Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük.

Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz."