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"Zincir marketler"den sabit fiyat uygulaması! Migros da katıldı! 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatlar sabitlendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Zincir marketlerden sabit fiyat uygulaması! Migros da katıldı! 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatlar sabitlendi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 'Migros' da 419 temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması başlattı.

Bakan Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Bakan Muş'un görüşmesinin ardından 'Şok' isimli market, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti. 'Şok'un ardından 'Migros' da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı bildirildi.

'YILBAŞI ZAMMI' UYARISINDAN SONRA İLK HAMLE ŞOK MARKETLER'DEN GELDİ! 1000 ÜRÜNDE FİYATLAR SABİTLENDİ
Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelen 4 ulusal zincir marketin geneler müdürlerine yılbaşı zammı uyarısında bulunulmuştu. İlk hamle ŞOK Marketler'den geldi. ŞOK Marketler, u ndan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabitlenecek.

Diğer marketlere çağrı DİĞER MARKETLERE ÇAĞRI

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