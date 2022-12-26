Son dakika: Bakan Muş'tan zincir marketlere yılbaşı zammı uyarısı: Müsaade etmeyeceğiz
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Asgari ücret zammı ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zammı fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.
Bugün de sektör temsilcileri ile bir araya gelerek gerekli uyarıları yaptığını bildirerek, haksız fiyat artışlarına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
"VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KORUYACAĞIZ"
Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacağını belirten Muş, konunun yakından takip edildiğini söylerek, "Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRET SONRASI MARKETLERE UYARI
Bakan Muş, bugün de konu ile ilgili Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya geldi. Etiket fiyatlarıyla ilgili sektör temsilcilerine uyarıda bulunulduğunu bildirdi.
"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Muş, Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.
Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz.
Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz.
Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız." dedi.
Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 26, 2022
Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/iqg8oGRaHr
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