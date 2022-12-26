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Zincir marketlere "etiket" uyarısı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 4 ulusal zincir marketin yöneticileriyle görüştük

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 11:10
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 4 ulusal zincir marketin yöneticilerine etiket fiyatlarıyla ilgili uyarıda bulunduklarını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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