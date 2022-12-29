BAĞKUR - SSK - Emekli Sandığında EYT nasıl olacak? EYT’de yaş prim gün sayısı erkek ve kadınlarda ne olacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de yayınlanan “Arka Plan” programında Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) emeklilik hususu ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Erdem, EYT yasasının içeriği ne olacak?, BAĞKUR - SSK - Emekli Sandığında EYT nasıl olacak?, EYT'de kurum ayrımı olacak mı? Yeni düzenleme ne getirecek?, EYT’de yaş ve prim gün sayısı erkek ve kadınlarda ne olacak?, Emeklilikteki haksızlığı giderecek bir norm birliği olacak mı? sorularına yanıt verdi. Diğer yandan Faruk Erdem, Vedat Bilgin'in daha önce paylaştığı önemli bir detayı da hatırlattı. İŞTE SON DAKİKA EYT haberi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada milyonlarca vatandaşa müjde verdi.
YAŞ SINIRI OLMAYACAK
Başkan Erdoğan "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SOSYAL SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİYORUZ"
Başkan Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31,5 milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır."
YENİ DÜZENLEME NE GETİRECEK?
A Haber'de EYT'de son durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş 11-12 milyon insan var. Bunların bir kısmı yeni yasaya göre yaşı geline emekli olmuş. 4-5 milyondan bahsedilmekte EYT çerçevesinde." dedi.
EYT YASASININ İÇERİĞİ NE OLACAK?
Faruk Erdem, "Burada bir milat var 8 Eylül 99. Bu tarih ve öncesinde bir sigortalı olarak herhangi bir sigorta kolundan çalışmaya başlamış primini ödemiş insanlara EYT'li diyoruz. Herkes bu yasadan yararlanacak demiyorum. 'Yaş sınırı uygulanmayacak' açıklamasını yaptıktan sonra Başkan Erdoğan, ve yasanın içeriğini tam görmediğimiz için biraz sağlıklı değerlendirmelerde bulunamıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Usta kalem Faruk Erdem, erkek ve kadınlarda yaş - prim gün sayısını ise şöyle açıkladı:
"Şartlar ne? Kadınlarda 20 bekleyeceğiz. Bu 20 yılda çalışsanız çalışmasanız çok önemli değil. 20 yıllık bir süre geçecek. SSK'lı kadınlarda 5 bin gün prim sayısı olacak."
"Erkeklerde ise 25 yıl geçecek ve 5 bin gün prim sayısı olacak. Ama 25 yılı dolduramayan sigortalılar var. Mesela bugün 29 Aralık 2022, 30 Aralık 1997'de sigortalı olmuş bir arkadaşımız için 25 yıl yarın dolacak. Diğer dönemlerde de kademeli olarak dolacak. İlk şart bu 5 bin şartı."
BAĞKUR - SSK - EMEKLİ SANDIĞINDA EYT NASIL OLACAK?
Erdem, "BAĞKUR'lu isek 9 bin gün erkekler için, kadınlar için ise 7200 gün sayı olacak. Emekli Sandığında da benzer şarlar var. Burada bir kafa karışıklığı dar var. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında şu vardı; "Emekli Sandığı, BAĞKUR, SSK arasında bir fark gözetilmeyecek" şeklinde. Burada bazı yorumlarda "Acaba primler eşitleniyor mu?" noktasına gelindi. Fakat bununla ilgili bir açıklık yok. Ama yapılan açıklamalara göre, yasa gelince göreceğiz, onlar için 7200 – 9000 gün devam edecek." şeklinde konuştu.
EMEKLİLİKTEKİ HAKSIZLIĞI GİDERECEK BİR NORM BİRLİĞİ OLACAK MI?
Diğer yandan önemli bir bilgiyi hatırlatan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bir esnaf ziyaretinde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'nin açıklaması vardı. Emeklilikteki haksızlığı giderecek bir norm birliği için bir çalışma başlattıklarını söylemişti. Ama bu EYT kapsamı içinde mi olur yoksa bundan sonraki dönem için mi olur? onu göreceğiz." dedi.
EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
Erdem, "İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi EYT'den yararlanacak. Daha sonra ise 4-4,5 milyon kişi emekli olacak. Ben şunu anlamaktayım; Bu EYT kapsamında kurum ayrımı olmayacak. 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuşsa bu kapsama girecek. Emekli olup çalışmaya devam edenler için sigorta teşvik pirimi getirilecek." cümlelerine yer verdi.
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