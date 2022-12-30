30 Aralık 2022, Cuma
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TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit A Haber'de! İşte kritik projelerin adresi TEI
İHA, SİHA, TİHA, ANKA-3 MİUS, HÜRKUŞ, HÜRJET VE MİLLİ MUHARİP UÇAK ve daha pek çoğu... Yerli ve milli sanayide gelinen nokta ve yeni hedefler... TUSAŞ çatısı altında yer alan TEI, uzun zamandır her boyuta ve ihtiyaca göre motor üretimi yapıyor. TEI Genel Müdürü Mehmet Ali Akşit A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.