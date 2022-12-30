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İŞTE ÖZEL KUVVETLERİN KULLANDIĞI SİLAH! A Haber canlı yayınında test edildi

A Haber
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Giriş: 30.12.2022 12:59
Jandarma'ya hangi projeler teslim edilecek? Türkiye Yüzyılında savunma kazanımları ne? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Demircioğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
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