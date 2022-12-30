İŞTE ÖZEL KUVVETLERİN KULLANDIĞI SİLAH! A Haber canlı yayınında test edildi

Jandarma'ya hangi projeler teslim edilecek? Türkiye Yüzyılında savunma kazanımları ne? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Demircioğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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