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SGK'larda EYT yoğunluğu var mı? Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'da

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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SGK’larda EYT yoğunluğu var mı? Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK’da

20 yıldır çözüm bekleyen EYT nihayet sonuçlandı. EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SGK, süreci adım adım paylaştı. e-Devlet üzerinden kolayca yapılacak ama yine de Sosyal Güvenlik Kurumlarında bir  yoğunluk var. Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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Yıllardır gündemde olan EYT sorunu kökten çözüldü. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığının müjdesini verdi.

Buna göre, 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. EYT problemini gündemden kaldıracak tarihi reformla hizmet ve prim ödeme gün sayısını dolduran ancak yaş haddi için bekleyen yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak.

Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak. Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için destek verilecek. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak. Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.

EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SGK, süreci adım adım paylaştı. e-Devlet üzerinden kolayca yapılacak ama yine de Sosyal Güvenlik Kurumlarında bir yoğunluk var. Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalıyor.

Mehmet Zeyrek'in aktardıkları:

"SGK'da beklenmedik bir yoğunluk oluşmuş durumda. Vatandaşlar daha gün doğmadan SGK binalarının önlerine geldi. Kimi askerlik borçlanması kimi de doğum borçlanması buraya geldi. Ancak hiçbir işlem yapılmadı ve bilgi aldılar.

Vatandaşlar ne yapması gerektiğini anlatan kağıtlarını alarak evlerine veya işlerine gittiler. e- Devlet üzerinden de başvurular olacak. Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle giremediklerini söylediler. e- Devlet'e girdikten sonra arama kısmına aylık-emekli gelir kelimeleri yazılara işlemler başlatılabilir.

Buradan sonra belge talebi yapıp yeni başvuru sekmesi tıklanacak. Tahsis türü olarak da yaşlılık aylığı seçilecek Bağ-Kur kapsamında 4/B Bağ-Kur seçilecek sonra altta yer alan başvuru butonuna tıklanacak. İşte bu yol haritası ile birlikte Adım adım başvurular yapılacak."

2023 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 günlük borçlanma tutarı 76 bin 861 TL olacak. 2 çocuk için 153 bin 720 TL olacak. Askerlik borçlanması için 12 aylık tutar 38 bin 430 TL, 18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacak.

2022 ASKERLİK BORÇLANMASI

2022 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 69,02 TL'dir Aylık 2.070,6 TL ve yıllık 24.847,20 TL'dir. 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 27 bin 608 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 37 bin 270,08 TL ödeme yapması gerekir.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir. Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.

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