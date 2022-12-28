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Başkan Erdoğan EYT'yi müjdeledi vatandaşlar konvoya çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Başkan Erdoğan EYT’yi müjdeledi vatandaşlar konvoya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde müjdelediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kararını açıklamasının ardından Bilecik'te bir grup araç konvoyu yaparak düzenlemeyi kutladı.

Başkan Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı.

Erdoğan EYT'de yaş sınırı olmayacağını duyururken yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına sahip olacağını ifade etti.

EYT DÜZENLEMESİNİ KONVOY VE HALAYLA KUTLADILAR

Erdoğan'ın EYT kararını açıklamasının ardından Bilecik'te emeklilikte yaşa takılan bir grup araç konvoyu yaparak kararı kutladı.

Erdoğan'ın "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklaması ise büyük sevince neden oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ise bir grup EYT'li kararı konvoy yaparak kutladı.

Vatandaşlar ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç konvoyu düzenleyerek kornalar eşliğinde sevinç gösterisi yaptı.

EYT'lilerin bu sevinçleri ise anbean kameraya yansıdı.

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